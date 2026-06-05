Mikołaj „Bagi” Bagiński ma coraz mocniej zaznaczać swoją obecność w Polsacie. Po ostatnich występach w kilku produkcjach stacji, plan jest prosty: latem ma łapać kolejne prezenterkie szlify podczas koncertów, a po wakacjach wejść na stałe do reporterskiej ekipy „Halo tu Polsat”. W kuluarach mają też krążyć pomysły na dodatkowe zadania związane z „Tańcem z gwiazdami”.

Bagi na dobre zostanie gwiazdą Polsatu? Miszczak jest nim zachwycony

W Polsacie Bagi nie jest już tylko gościem „od jednego występu”. Według informacji portalu Pudelek.pl ma pojawiać się na letnich koncertach stacji, gdzie liczy się refleks, pewność siebie i umiejętność reagowania na to, co dzieje się na scenie i pod sceną. To ma być dla niego kolejny etap zdobywania doświadczenia prezenterskiego w otoczeniu osób, które od lat pracują na dużych eventach.

Bagi ma pojawić się na letnich koncertach Polsatu, gdzie będzie dalej zdobywał doświadczenie prezenterskie, mając dookoła doświadczonych wyjadaczy. Edward uważa i to ciągle wszystkim powtarza, że to taki diamencik, który trzeba oszlifować i za jego szlifowanie wziął się na poważnie - mówi informator Pudelka

W tej układance ważny jest też detal zza kulis: na prośbę Edwarda Miszczaka influencer zapisał się do logopedy. To sygnał, że stacja patrzy na niego długofalowo i chce go przygotować do zadań, w których liczy się nie tylko energia, ale też warsztat. Miszczak ma widzieć w Bagim potencjał, który trzeba dopracować, a do tego dochodzi jeszcze jeden atut - jego społeczność, która uważnie śledzi wszystko, w czym się pojawia.

Po wakacjach Bagi w „Halo tu Polsat”

Kolejny krok ma być już zdecydowanie bardziej regularny. Po wakacjach Bagi ma dołączyć na stałe do grona reporterów „Halo tu Polsat” - jednej z flagowych produkcji stacji. Wybór miał zapaść po dłuższych dyskusjach, a pomysł ponoć został przyjęty w zespole z dużym entuzjazmem.

Po długich debatach zdecydowano, by Bagi zasilił grono reporterów ,,Halo tu Polsat''. Ekipa przyjęła ten pomysł z wielkim entuzjazmem. Wszyscy uważają zgodnie, że energia Bagiego, chęć do działania i kreatywność oraz charyzma, przysłużą się programowi. No i liczą, że przyciągnie nową widownię, bo jego fani oglądają wszystko, w czym on się pojawia - dodaje informator Pudelka

„Taniec z gwiazdami” z dodatkowym formatem i Bagim?

Bagi ma już za sobą kilka głośnych momentów na antenie Polsatu. Współprowadził jeden z odcinków „Tańca z gwiazdami”, gdzie rozmawiał z uczestnikami za kulisami. Później pojawiał się też w innych produkcjach stacji: w „Nasz nowy dom”, w finale „Farmy” oraz w „Must Be The Music”. Ten zestaw występów wygląda jak rozpisany plan testów w różnych formatach - od programu rozrywkowego, przez reality, po emocje finałowych wieczorów.

Teraz w tle mają toczyć się rozmowy o tym, by w okolicach „Tańca z gwiazdami” dostał stały cykl. Wśród rozważanych pomysłów przewija się formuła oparta na reportażach i spełnianiu marzeń, które mogłyby stać się stałym punktem programu. Jednocześnie pojawia się też luźna koncepcja powrotu „Kulisów Tańca z gwiazdami” - z założeniem, że taki format miałby sens tylko wtedy, gdyby był emitowany na głównej antenie Polsatu od razu po odcinku. Na tym etapie to jednak temat do analizy, bez ostatecznych rozstrzygnięć.

Wygląda na to, że ukochany Magdaleny Tarnowskiej na dobre zadomowił się w Polsacie. Będziecie śledzić jego poczynania w słonecznej stacji?

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

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