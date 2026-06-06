Henio Majdan już za kilka dni skończy sześć lat, ale jak się okazuje już teraz dostał wyjątkowy prezent. Chwilę po Dniu Dziecka Małgorzata Rozenek wrzuciła do sieci nagranie ze swoim synem i pokazała, co od jednej z firm otrzymał chłopczyk. O takiej niespodziance marzy chyba każde dziecko.

Małgorzata Rozenek pokazała domek Henia

Dokładnie 10 czerwa 2020 roku na świecie pojawił się synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Wspólne dziecko było spełnieniem marzeń gwiazdy i byłego piłkarza. Para od samego początku nie ukrywała wizerunku chłopca i chętnie pokazywała w sieci urocze kadry z dzieckiem. Henio Majdan wyrósł na uroczego chłopca, który już za kilka dni będzie świętować swoje szóste urodziny.

Teraz Małgorzata Rozenek opublikowała na swoim profilu na Instagramie nagranie z synem, który - jak się okazuje - właśnie dostał swój pierwszy "dom". Jest to drewniany domek ogrodowy, ale to jak się prezentuje robi ogromne wrażenie.

Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego nie mamy kwiatków w oknach… U nas Dzień Dziecka trwa cały rok napisała Małgorzata Rozenek dziękując przy okazji jednej z firm za prezent dla syna.

Internauci od razu zareagowali na nagranie z Heniem i jego wyjątkowym prezentem. Posypały się komentarze.

Wspaniałe dzieciństwo ma Henio

Super domek czytamy w komentarzach.

Stylowy dom Małgorzaty Rozenek

Małgorzata Rozenek razem z całą rodziną już jakis czas temu przeprowadziła się do okazałej willi, która robi ogromne wrażenie. Małgorzata Rozenek mieszka jak w pałacu, który urządziła łącząc klasykę ze współczesnym minimalizmem.

Ten dom to nie projekt. To opowieść o nas. O rodzinie, o pracy, o marzeniach, które z czasem stały się rzeczywistością. Nie zawsze było łatwo, ale było bardzo warto pisała jakiś czas temu na Instagramie.

Teraz okazuje się, że przed stylową willą pojawił się równie stylowy domek Henia Majdana. Zobaczcie sami!

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