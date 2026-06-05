Daria Syta i Igor Grobelny mają za sobą jeden z najważniejszych dni w swoim życiu. Uwielbiana tancerka z programu „Taniec z Gwiazdami” i popularny siatkarz powiedzieli sobie „tak” podczas romantycznej ceremonii zorganizowanej w ogrodach Pałacu Mała Wieś pod Warszawą.

Kiedy emocje po ślubnej przysiędze zaczęły opadać, Daria i Igor mogli wreszcie odetchnąć i nacieszyć się sobą już jako małżonkowie. To właśnie wtedy zostali uchwyceni przez fotoreporterów.

Daria Syta i Igor Grobelny chwilę po ślubie. Zdjęcia

Na zdjęciach widać, że nowożeńcy nie potrafili ukryć szczęścia. Daria promieniała uśmiechem i z triumfem unosiła w górę swój wyjątkowy bukiet z ciemnych kalii. Obok niej nie odstępował jej ani na krok Igor, który z dumą patrzył na świeżo upieczoną żonę. Ich spojrzenia mówiły więcej niż słowa.

W jednej z najbardziej wymownych fotografii para zatrzymała się pod ślubną altaną, gdzie jeszcze chwilę wcześniej składała sobie przysięgę. Daria objęła męża za szyję i zakochani wymienili czuły pocałunek.

Nie zabrakło także momentów pełnych spontanicznej radości. Na kolejnych kadrach widać, jak świeżo upieczeni małżonkowie spacerują po pałacowych ogrodach, trzymając się za ręce. Daria co chwilę odwracała się w stronę ukochanego, a jej szeroki uśmiech zdradzał, że emocje wciąż sięgają zenitu.

Paparazzi uwiecznili wszystko

Szczególnie urokliwe okazały się zdjęcia wykonane podczas ślubnego toastu. W otoczeniu perfekcyjnie przystrzyżonych ogrodów i eleganckiej piramidy kieliszków para świętowała pierwsze chwile jako małżeństwo. Daria z entuzjazmem otwierała butelkę szampana, podczas gdy Igor nie mógł powstrzymać śmiechu. To właśnie takie nieplanowane momenty często najlepiej oddają atmosferę całego wydarzenia.

Patrząc na zdjęcia wykonane tuż po ślubie Darii Sytej i Igora Grobelnego, trudno mieć wątpliwości, że był to dzień pełen autentycznych emocji. Były szczere uśmiechy, wzruszenie, pocałunki i ogromna radość z chwili, na którą czekali od miesięcy. To właśnie te kadry pokazują najlepiej, jak szczęśliwi byli Daria Syta i Igor Grobelny tuż po tym, gdy powiedzieli sobie sakramentalne „tak”.

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