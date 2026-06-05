Anna Lewandowska to jedna z najpopularniejszych trenerek fitness w Polsce, która od lat udowadnia, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Skutecznie łączy rolę motywatorki milionów Polaków z prowadzeniem prężnie rozwijających się biznesów. W jej szerokim portfolio znajdują się nie tylko autorskie programy treningowe i dynamicznie rozwijane media społecznościowe, ale również cieszące się ogromnym uznaniem marki własne - od naturalnych kosmetyków po zdrową żywność. Jako niekwestionowana ikona stylu i zdrowego stylu życia, regularnie wyznacza nowe trendy.

Anna Lewandowska pokazała się w krótkich spodenkach. To modowy hit

Anna Lewandowska po raz kolejny udowodniła, że ma świetne wyczucie trendów i potrafi zaskoczyć swoich obserwatorów. Trenerka pokazała się na Instastories w oryginalnej, niezwykle świeżej stylizacji, która natychmiast przykuła uwagę fanek mody. Szybko okazało się, że kluczowy element tego zestawu wcale nie pochodzi z kolekcji luksusowego domu mody. Baza looku to bawełniane mikroszorty z Zary w energetyczne, pomarańczowo-różowe pasy. Choć spodenki są bardzo krótkie i maksymalnie eksponują nogi, Lewandowska ograła je po mistrzowsku. Zamiast dopasowanej góry, postawiła na luźny T-shirt z graficznym nadrukiem, przełamując odważny dół i nadając całości swobodny, surferski klimat. Podobne ubrania można znaleźć na Sinsay lub Reserved. Powrót estetyki z przełomu lat 90. i 2000. nie zwalnia tempa, a mikroszorty wskakują na listę tych elementów garderoby, które jednych ekscytują, a innych onieśmielają. W modzie są także dłuższe kreacje. Tak wygląda Małgorzata Roznek w modnej pastelowej sukience.

Anna Lewandowska zadbała o detale. Kapelusz, biżuteria i klapki w kolorze lata

W miejskim wydaniu mikroszortów detale mają znaczenie, a tu wszystko gra na prostotę. W zestawie Anny Lewandowskiej pojawia się kapelusz z rondem, złota biżuteria i różowe klapki japonki, które spinają kolorystykę z pasami na spodenkach. To prawdziwe perełki, które można znaleźć w każdej z sieciówek. W dalszej warstwie dodatków dochodzi jeszcze pleciona torba - praktyczna i wystarczająco „wakacyjna”, żeby utrzymać klimat bez przesady. Anna Lewandowska od zawsze podkreśla, że lubi eksperymentować ze swoim stylem.

Czasami wychodzę z domu w dresie albo legginsach i idę, a to na zajęcia, a to na lunch ze znajomymi. W Barcelonie nikt nikogo nie ocenia i to jest naprawdę super. W Warszawie mogę za to wyrazić swoje odkrycia modowe w zupełnie inny sposób. Tutaj w mojej szafie najczęściej dominują ciemniejsze kolory. Stawiam przy tym na proste, a do tego komfortowe rozwiązania komentowała dla Wirtualnej Polski.

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