Start 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu miał być płynny, a tymczasem już w konkursie „Debiuty” pojawił się moment, który na chwilę zatrzymał cały amfiteatr. Gdy na scenie stanęła Martyna Baranowska, po jej wizytówce zamiast pierwszych dźwięków zapadła cisza. Powód okazał się prozaiczny, ale dotkliwy: kłopoty techniczne, przez które artystka nie mogła ruszyć zgodnie z planem.

Opole 2026. Wpadka techniczna tuż przed występem Martyny Baranowskiej

Z perspektywy widowni wyglądało to jak nagłe „zacięcie” transmisji: artystka gotowa, publiczność w skupieniu, a na scenie brak muzycznego startu. Przez kilkanaście sekund sytuacja robiła się coraz bardziej niezręczna, bo za plecami Baranowskiej trwała krzątanina ekipy technicznej. To nie był ten rodzaj przerwy, który łatwo przykryć oklaskami - bardziej zawieszenie, w którym każda sekunda wydaje się dłuższa.

W takich chwilach kamera potrafi być bezlitosna, a presja rośnie podwójnie: to w końcu konkurs „Debiuty”, gdzie każdy detal ma znaczenie, a pierwsze wrażenie zostaje z widzami na długo. Sytuacja przeciągnęła się do krótkiej przerwy technicznej, zanim udało się ustawić wszystko tak, by można było iść dalej.

Baranowska mistrzowsko wybrnęła z sytuacji

Martyna Baranowska nie czekała biernie na rozwiązanie problemu. Zwróciła się do publiczności i wykorzystała moment, by w kilku zdaniach zarysować emocjonalny kontekst swojego utworu.

Cóż, może coś jeszcze powiem od siebie? Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i że mogę dla was zaśpiewać swoją piosenkę prosto z serca i opowiedzieć taką prawdziwą historię o odzyskaniu siebie po trudnej relacji. - powiedziała Baranowska

Ta prosta reakcja natychmiast zmieniła temperaturę na widowni - zamiast napięcia pojawiło się wsparcie. W tle dało się też wyczuć, że ekipa techniczna szuka najszybszego wyjścia. Z offu nagle padło krótkie hasło:

Dobra, gramy bez tego!

Martyna Baranowska po tym powiedziała:

Dzięki bardzo za wasze wsparcie i oklaski! Tak to jest, jak się marzyło o trzech gitarzystach w zespole... Zapewniam was, że grają jeszcze lepiej niż wyglądają! - dodała

To rozładowało atmosferę: publiczność zareagowała śmiechem i brawami, a moment, który mógł się zamienić w niezręczne milczenie, nagle stał się ludzki i lekki. Gdy występ wreszcie wystartował, Baranowska wykonała utwór „Serce”, a widownia nagrodziła ją brawami.

Warto dodać, że choć dla części widzek i widzów nazwisko Martyny Baranowskiej mogło brzmieć świeżo, artystka od lat działa na polskiej scenie. Śpiewała w zespołach Rayne i Chilli Crew, współpracowała też z Ars Latrans Orchestra oraz grupą Hurt. Od 2021 roku współtworzy formację Nago, a w 2026 roku zdecydowała się postawić na karierę solową. Opolski „debiut” miał więc przewrotny początek, ale finał pokazał, że w live’ie wygrywa nie tylko głos, lecz także opanowanie.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

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