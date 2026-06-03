Fani spekulowali miesiącami na temat tego, co tak naprawdę łączy Magdę Tarnowską i Mikołaja Bagińskiego, znanego w sieci jako Bagi. Nie było wątpliwości co do tego, że między tancerką a influecnerem pojawiła się chemia na parkiecie jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Ale w końcu to był tylko program telewizyjny, prawda? Z czasem jednak para zaczęła spędzać wspólnie prywatny czas. Wszystko wskazywało na to, że Tarnowska i Bagi zbliżyli się do siebie. Na oficjalny komunikat fani musieli trochę poczekać.

Magda Tarnowska przekazała radosne wieści

W ostatnim czasie w życiu Magdy Tarnowskiej dzieje się naprawdę dużo. Na początku czerwca razem z Bagim oficjalnie potwierdzili związek, nie pozostawiając już więcej pola do plotek. Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych tuż przed 29. urodzinami tancerki. W swój wielki dzień, 3 czerwca jedna z najsympatyczniejszych twarzy „Tańca z gwiazdami” przekazała, że czeka ją nowy projekt.

Cieszę się, że właśnie w moje urodziny mogę podzielić się z wami małą zapowiedzią czegoś bardzo ważnego dla mnie! Dziękuję za wszystkie cudowne wiadomości i życzenia… Jedno z nich właśnie się spełnia napisała na Instagramie tancerka.

Co to oznacza? Magda Tarnowska nie zdradziła jeszcze szczegółów, ale możemy się domyślać, że tancerka rusza z jakimś autorskim projektem, najprawdopodobniej zatytułowanym Madzia moves. Wszystko wskazuje na to, że niedługo dowiemy się więcej.

Magda Tarnowska świętuje urodziny. Niedawno ujawniła wiązek z Bagim

Urodziny uczestniczki „Tańca z gwiazdami” to okazja, by przypomnieć, że niektórych fanów zaskoczyła różnica wieku między Magdą Tarnowską a Bagim. Para wymyka się stereotypom. Tancerka i influencer zaraz po tym, jak potwierdzili swój związek, postanowili wybrać się do Maroka. Ulubieńcy widzów nie ukrywali, że bardzo chcieli już podzielić się swoim szczęściem z fanami.

Jedno jest pewne, teraz internauci z wypiekami na twarzy będą śledzili dalsze losy Magdy Tarnowskiej i Bagiego. Nie ma wątpliwości co do tego, że para ma głowę na karku i z pewnością znajdzie sposób, by we dwoje zawojować media, wykorzystując falę popularności po jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami”, którą zakończyli z Kryształową Kulą.

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