Powrót do rodzinnego miasta zwykle jest miły, ale czasem potrafi wywrócić emocje do góry nogami. Beata Kozidrak, liderka Bajmu, podczas ostatniej wizyty w Lublinie dała się porwać chwili, której zupełnie nie planowała. Wszystko zaczęło się na Starym Mieście, gdy towarzysząca jej córka, Agata Pietras, postanowiła zamienić zwykły spacer w sentymentalną podróż do miejsca, od którego dla artystki wszystko się zaczęło. Beata Kozidrak pokazała, co się wydarzyło. Pokazała wzruszające nagranie.

Wzruszona Beata Kozidrak odwiedziła wyjątkowe miejsce

Zaledwie kilka dni temu do sieci trafił filmik, który wywołał lawinę komentarzy na temat Beaty Kozidrak. Internauci zastanawiali się wówczas, czy Beata Kozidrak zaliczyła wpadkę na scenie. Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które przyniosło zupełnie inne emocje.

Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak Beata Kozidrak idzie z zasłoniętymi oczami. Córka prowadzi artystkę w wyjątkowe dla niej miejsce. Agata Pietras zaprowadziła swoją mamę do kamienicy, w której Beata Kozidrak mieszkała z rodzicami i rodzeństwem do 12. roku życia.

Finał niespodzianki, której kompletnie się nie spodziewałam. To właśnie tutaj, przy ulicy Grodzkiej, mieszkałam z moimi rodzicami i rodzeństwem do 12. roku życia. Nie sądziłam, że powrót wywoła we mnie aż tyle emocji. Wspomnienia wróciły natychmiast. Tak, to jest to okno, o którym tyle razy Wam opowiadałam... napisała Beata Kozidrak.

Beata Kozidrak na nagreniu nie ukrywała wzruszenia, a w dalszej części wpisu podziękowała córce za wyjątkową niespodziankę.

Dziękuję Ci, Agatko, za tę niezwykłą niespodziankę. Jestem ogromnie wdzięczna

Fani zachwyceni wzruszającą relacją z udziałem Beaty Kozidrak

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są zachwyceni piękną niespodzianką dla Beaty Kozidrak.

Piękna niespodzianka

Jakie to piękne ! Sama się wzruszyłam komentują fani.

Tylko spójrzcie na to nagranie.

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