Beata Kozidrak nie mogła opanować wzruszenia. Do sieci trafiło przejmujące nagranie
Beata Kozidrak podczas wizyty w Lublinie przeżyła mocno emocjonalny moment. Córka Agata Pietras przygotowała dla niej niespodziankę i zaprowadziła ją z zasłoniętymi oczami w wyjątkowe miejsce. Wokalistka pokazała nagranie w mediach społecznościowych. Beata Kozidrak nie ukrywała emocji.
Powrót do rodzinnego miasta zwykle jest miły, ale czasem potrafi wywrócić emocje do góry nogami. Beata Kozidrak, liderka Bajmu, podczas ostatniej wizyty w Lublinie dała się porwać chwili, której zupełnie nie planowała. Wszystko zaczęło się na Starym Mieście, gdy towarzysząca jej córka, Agata Pietras, postanowiła zamienić zwykły spacer w sentymentalną podróż do miejsca, od którego dla artystki wszystko się zaczęło. Beata Kozidrak pokazała, co się wydarzyło. Pokazała wzruszające nagranie.
Wzruszona Beata Kozidrak odwiedziła wyjątkowe miejsce
Zaledwie kilka dni temu do sieci trafił filmik, który wywołał lawinę komentarzy na temat Beaty Kozidrak. Internauci zastanawiali się wówczas, czy Beata Kozidrak zaliczyła wpadkę na scenie. Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które przyniosło zupełnie inne emocje.
Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak Beata Kozidrak idzie z zasłoniętymi oczami. Córka prowadzi artystkę w wyjątkowe dla niej miejsce. Agata Pietras zaprowadziła swoją mamę do kamienicy, w której Beata Kozidrak mieszkała z rodzicami i rodzeństwem do 12. roku życia.
Finał niespodzianki, której kompletnie się nie spodziewałam. To właśnie tutaj, przy ulicy Grodzkiej, mieszkałam z moimi rodzicami i rodzeństwem do 12. roku życia. Nie sądziłam, że powrót wywoła we mnie aż tyle emocji. Wspomnienia wróciły natychmiast. Tak, to jest to okno, o którym tyle razy Wam opowiadałam...
Beata Kozidrak na nagreniu nie ukrywała wzruszenia, a w dalszej części wpisu podziękowała córce za wyjątkową niespodziankę.
Dziękuję Ci, Agatko, za tę niezwykłą niespodziankę. Jestem ogromnie wdzięczna
Fani zachwyceni wzruszającą relacją z udziałem Beaty Kozidrak
Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są zachwyceni piękną niespodzianką dla Beaty Kozidrak.
Piękna niespodzianka
Jakie to piękne ! Sama się wzruszyłam
Tylko spójrzcie na to nagranie.
Zobacz także:
- Beata Kozidrak mieszka w 320-metrowej willi. Wnętrza posiadłości są pełne przepychu. "Otaczam się złotem"
- Poruszające wyznanie Beaty Kozidrak. "Cieszę się, że jestem na tym świecie, po prostu"
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.