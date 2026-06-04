To koniec. Uwielbiana para rozstała się po 17 latach małżeństwa
Rozstanie Thomasa Müllera i jego żony zostało potwierdzone przez prawnika pary. Znany piłkarz i Lisa Müller zakończyli małżeństwo po niemal 17 latach, a decyzja miała zapaść już jakiś czas temu i została podjęta za porozumieniem stron. Wcześniej media łączyły kryzys z transferem zawodnika do Vancouver, gdy żona została w Niemczech.
Informacja, która przez wiele miesięcy krążyła w formie domysłów, dziś ma już oficjalne potwierdzenie. Thomas Müller i Lisa Müller nie są już razem, a zakończenie ich małżeństwa po niemal 17 latach potwierdził wspólny prawnik pary, Christian Schertz. Jak przekazano, do rozstania doszło już jakiś czas temu, za obopólną zgodą. Para nie zamierza komentować kulis i prosi o uszanowanie prywatności.
Thomas Müller rozstał się z żoną po 17 latach małżeństwa
Wokół tej historii najmocniej wybrzmiewa jedno: stanowisko jest krótkie i jednoznaczne. Prawnik, który reprezentuje byłą parę, potwierdził, że małżeństwo dobiegło końca, ale bez wskazywania konkretnej daty i bez wchodzenia w szczegóły. To też jasny sygnał, że Müllerowie nie chcą zamieniać prywatnej decyzji w medialny serial.
Dla wielu osób to zaskoczenie, bo przez lata uchodzili za parę, która trzyma się z dala od skandali i rzadko daje pożywkę plotkom. Tym bardziej, że ich wspólna historia była dobrze znana kibicom: ślub w 2009 roku, a potem lata życia u boku jednego z najbardziej rozpoznawalnych niemieckich piłkarzy.
Rozłąka po transferze do Vancouver podgrzała atmosferę
Spekulacje zaczęły przybierać na sile po transferze Thomasa Müllera do Vancouver Whitecaps latem 2025 roku. Zawodnik przeprowadził się do Kanady, a Lisa została w Niemczech. Dla fanów taki układ brzmiał jak test dla związku, zwłaszcza że przez długi czas nie było widać, by żona pojawiła się u jego boku w nowym miejscu.
W tle pojawiały się też sygnały, które internauci szybko wyłapują: mowa była o zmianach w mediach społecznościowych i o tym, że wspólne kadry miały znikać z profili. Jednocześnie podkreślano, że w grudniu 2025 roku para miała jeszcze opublikować wspólne życzenia, a później wspólne zdjęcia przestały się pojawiać. Dziś wiemy już, że rozstanie nastąpiło wcześniej, tylko nie zostało ogłoszone publicznie.
To kolejne zaskakujące rozstanie w ostanich tygodniach. Niedawno media obiegła też wieść, że Michał Wiśniewski rozwodzi się ze swoją piątą żoną, Polą.
Zobacz także: