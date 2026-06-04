Informacja, która przez wiele miesięcy krążyła w formie domysłów, dziś ma już oficjalne potwierdzenie. Thomas Müller i Lisa Müller nie są już razem, a zakończenie ich małżeństwa po niemal 17 latach potwierdził wspólny prawnik pary, Christian Schertz. Jak przekazano, do rozstania doszło już jakiś czas temu, za obopólną zgodą. Para nie zamierza komentować kulis i prosi o uszanowanie prywatności.

Thomas Müller rozstał się z żoną po 17 latach małżeństwa

Wokół tej historii najmocniej wybrzmiewa jedno: stanowisko jest krótkie i jednoznaczne. Prawnik, który reprezentuje byłą parę, potwierdził, że małżeństwo dobiegło końca, ale bez wskazywania konkretnej daty i bez wchodzenia w szczegóły. To też jasny sygnał, że Müllerowie nie chcą zamieniać prywatnej decyzji w medialny serial.

Dla wielu osób to zaskoczenie, bo przez lata uchodzili za parę, która trzyma się z dala od skandali i rzadko daje pożywkę plotkom. Tym bardziej, że ich wspólna historia była dobrze znana kibicom: ślub w 2009 roku, a potem lata życia u boku jednego z najbardziej rozpoznawalnych niemieckich piłkarzy.

Rozłąka po transferze do Vancouver podgrzała atmosferę

Spekulacje zaczęły przybierać na sile po transferze Thomasa Müllera do Vancouver Whitecaps latem 2025 roku. Zawodnik przeprowadził się do Kanady, a Lisa została w Niemczech. Dla fanów taki układ brzmiał jak test dla związku, zwłaszcza że przez długi czas nie było widać, by żona pojawiła się u jego boku w nowym miejscu.

W tle pojawiały się też sygnały, które internauci szybko wyłapują: mowa była o zmianach w mediach społecznościowych i o tym, że wspólne kadry miały znikać z profili. Jednocześnie podkreślano, że w grudniu 2025 roku para miała jeszcze opublikować wspólne życzenia, a później wspólne zdjęcia przestały się pojawiać. Dziś wiemy już, że rozstanie nastąpiło wcześniej, tylko nie zostało ogłoszone publicznie.

To kolejne zaskakujące rozstanie w ostanich tygodniach. Niedawno media obiegła też wieść, że Michał Wiśniewski rozwodzi się ze swoją piątą żoną, Polą.

Fot. Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER

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