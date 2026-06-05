Daria Syta i Igor Grobelny mają za sobą jeden z najpiękniejszych dni w swoim życiu. Tancerka znana z programu „Taniec z Gwiazdami” oraz siatkarz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle pobrali się 4 czerwca podczas romantycznej ceremonii zorganizowanej w ogrodach Pałacu Mała Wieś pod Warszawą. To właśnie tam zgromadzili rodzinę, przyjaciół i liczne grono znanych gości, którzy później bawili się na wystawnym weselu.

Wesele Darii Sytej i Igora Grobelnego. Zjawiskowy pierwszy taniec pary

Już przed uroczystością media informowały, że para planuje wydarzenie z rozmachem. Daria Syta przyznawała wcześniej, że na liście gości znalazło się około 170 osób, dlatego od początku było wiadomo, że będzie to jedna z najgłośniejszych uroczystości tego sezonu.

Patrząc na relacje publikowane przez gości, trudno nie odnieść wrażenia, że nowożeńcy zadbali o każdy szczegół. Eleganckie wnętrza pałacu zamieniły się w prawdziwą salę balową. Wśród zaproszonych na wesele Darii Sytej i Igora Grobelnego gości znaleźli się między innymi Rafał Maserak, Albert Kosiński, Izabela Skierska, Klaudia Rąba, Olga Frycz, Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru był oczywiście pierwszy taniec młodej pary. Trudno było spodziewać się czegoś innego, skoro panna młoda od lat zachwyca widzów na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Daria Syta przygotowała choreografię przypominającą widowiskowe układy freestyle, które znamy z finałów tanecznego show. Nie zabrakło dynamicznych obrotów, efektownych figur i romantycznych momentów, podczas których para wyglądała niczym zawodowcy występujący przed jurorami programu.

Taneczne show gwiazd "Tańca z gwiazdami" na weselu Sytej i Grobelnego

Po pierwszym tańcu emocje wcale nie opadły. Parkiet szybko przejęli profesjonalni tancerze, którzy przygotowali specjalne show dla nowożeńców i gości. W relacjach widać było między innymi Rafała Maseraka, Alberta Kosińskiego, Izabelę Skierską oraz Klaudię Rąbę. Nie zabrakło widowiskowych podnoszeń, szybkich obrotów i układów, które mogłyby znaleźć się w najlepszych odcinkach „Tańca z Gwiazdami”. Goście nagradzali występy gromkimi brawami.

Niesamowite atrakcje na weselu Sytej i Grobelnego

Ogromne wrażenie zrobiła również oprawa świetlna. Profesjonalne reflektory, efektowne snopy światła i klubowa atmosfera sprawiły, że sala przypominała scenę wielkiego widowiska.

Prawdziwym hitem wieczoru okazał się także tort weselny. Nowożeńcy postawili na jeden z najmodniejszych trendów ostatnich miesięcy - niezwykle długi, prostokątny tort dekorowany lekkim kremem i owocami. Imponujący deser prezentował się spektakularnie, szczególnie że jego wniesieniu towarzyszyły fontanny iskier, które rozświetliły pałacowe ogrody.

To jednak nie był koniec atrakcji. Kulminacyjnym momentem wesela był wieczorny pokaz pirotechniczny. W otoczeniu setek świec ustawionych wokół eleganckiej altany Daria i Igor pozowali do pamiątkowych zdjęć, a nad ich głowami rozbłysły efektowne fajerwerki. Malownicza sceneria, iskry unoszące się w nocnym niebie i romantyczna atmosfera stworzyły niemal filmowy obrazek.

Wszystko wskazuje na to, że Daria Syta i Igor Grobelny zorganizowali wesele, które na długo pozostanie w pamięci gości. Było elegancko, widowiskowo i bardzo tanecznie - dokładnie tak, jak można było spodziewać się po jednej z najbardziej utalentowanych tancerek w Polsce i sportowcu przyzwyczajonym do wielkich emocji. Fontanny iskier, spektakularne show gwiazd parkietu, modny tort i bajkowy finał sprawiły, że ten wieczór wyglądał niczym scena z hollywoodzkiej produkcji.

Fot. Instagram

Fot. Instagram

Fot. Instagram

Fot. Instagram

Fot. Instagram

Fot. Instagram

Fot. Instagram

Fot. Instagram

Fot. Instagram

Fot. Instagram

Fot. Instagram

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