Piotr Klimczak zmarł w wieku 41 lat. Informację o jego odejściu przekazała 5 czerwca 2026 w mediach społecznościowych żona restauratora, Brygida Naumowicz-Klimczak, podkreślając, że odszedł w nocy, otoczony bliskimi. Niedługo później internet zapełnił się kondolencjami.

Nie żyje Piotr Klimczak

To jedno z tych pożegnań, które zatrzymują na chwilę nawet osoby przyzwyczajone do szybkiego tempa newsów. Brygida Naumowicz-Klimczak poinformowała o śmierci męża w krótkim, bardzo osobistym komunikacie. Bez szczegółów, bez rozbudowanych wyjaśnień - za to z mocnym akcentem na wdzięczność i miłość oraz na to, że w ostatnich godzinach Piotr Klimczak nie był sam.

Dziś w nocy odszedł nasz ukochany Piotr. Był otoczony miłością bliskich. Spoczywaj w pokoju najdroższy. Kocham Cię na zawsze - napisała

Pod wpisem szybko zaczęły pojawiać się słowa wsparcia dla rodziny i przyjaciół. Widać było, jak wiele osób znało go nie tylko jako restauratora, ale też jako kogoś, kto budował atmosferę wokół swoich projektów i zostawiał po sobie dobre wrażenie przy codziennych, zwyczajnych spotkaniach. Kondolencje, poruszające pożegnania i słowa wsparcia dla żony zmarłego zamieściło również mnóstwo znanych polskich gwiazd.

Bree, moje najszczersze kondolencje🤍🌿 - Katarzyna Sokołowska

Nie ma słów na to 😢 Moje najszczersze kondolencje! - Pezet

Moj Boże… Ciągle chodził mi po głowie od wczoraj. Dziś był w każdej włoskiej piosence… Przeokrutnie mi przykro.. Ściskam najmocniej 💔❤️ - Aleksandra Kwaśniewska

Piotruś - na zawsze w naszych sercach zostaniesz uśmiechnięty, stylowy, zabawny, z szeroko otwartymi ramionami witający nas w progu Joela. Do zobaczenia. Love - Maja Bohosiewicz

Piotr Klimczak walczył z rakiem

Klimczak w sierpniu 2024 roku ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka trzustki. Opisywał wtedy, jak zaczęło się od bólów brzucha i jak szybko pojawiły się kolejne, niepokojące sygnały: badania, gastroskopia, żółtaczka mechaniczna, hospitalizacja i ostre zapalenie trzustki, aż w końcu wynik wycinka, który niestety potwierdził najgorszy scenariusz...

Rodzinie i bliskim Piotra Klimczaka składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Fot. Instagram klimczakpiotr_stefan

Zobacz także: