63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu oficjalnie wystartował. Zaszczyt otwarcia jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce przypadł Dodzie, która jako pierwsza pojawiła się na scenie amfiteatru 4 czerwca 2026 roku. Gwiazda od lat udowadnia, że potrafi łączyć muzyczne emocje z widowiskowym show, a jej festiwalowy występ był tego doskonałym przykładem.

Doda otworzyła 63. Festiwal w Opolu

Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu Doda przyciągnęła uwagę fotoreporterów i zgromadzonych fanów swoją wyjątkową stylizacją. Wokalistka postawiła na imponującą kreację projektu Roberta Czerwika. Suknia zachwycała rozmachem i detalami. Gorsetowa góra subtelnie podkreślała sylwetkę artystki, a bogato zdobione aplikacje i koronkowe elementy nadawały całości romantycznego, niemal baśniowego charakteru.

Największe wrażenie robił jednak rozbudowany dół kreacji. Warstwy lekkiego tiulu i koronek układały się w efektowną konstrukcję z długim trenem. Projekt łączył delikatność z teatralnym rozmachem. Uwagę zwracała również jasna, utrzymana w odcieniach bieli i ecru kolorystyka, która dodatkowo podkreślała elegancję całej stylizacji.

Jednak tego wieczoru nie tylko moda była w centrum zainteresowania. Doda wyszła na scenę, by wykonać utwór „Czas nas uczy pogody” - jeden z najbardziej cenionych i wzruszających przebojów polskiej muzyki. Artystka zaprezentowała pełną emocji interpretację, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności.

Agnieszka Woźniak-Starak oceniła występ Dody. Te słowa padły tuż po jej zejściu ze sceny

Po występie Dody, która otworzyła 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, na scenie pojawiła się... Agnieszka Woźniak-Starak. Choć od lat media przypominają o konflikcie między gwiazdami, prezenterka nie szczędziła wokalistce miłych słów.

Dobry wieczór Opole. Czy czują państwo szybsze bicie serc? Moje na pewno wali, bo już po raz 63. rozpoczynamy największe święto polskiej muzyki. Muszę przyznać Artur, że ja tutaj stoję z prawdziwym wzruszeniem i cieszę się, że mogłam tu wrócić – powiedziała na początku.

Chwilę później odniosła się bezpośrednio do występu Dody.

To było piękne wykonanie – stwierdziła Woźniak-Starak, oceniając otwarcie festiwalu przez artystkę.

Spodziewalibyście się?

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

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