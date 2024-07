Zuzanna Kołodziejczyk i Renata Kurczab na Warsaw Fashion Street 2013

1 z 9

Wczoraj zakończył się Warsaw Fashion Street 2013. Jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim świecie mody przyciągnęło tradycyjnie tłumy zainteresowanych propozycjami rodzimych projektantów na nadchodzący sezon. Na wybiegu swoje projekty przedstawili zarówno docenieni na rynku kreatorzy trendów, jak i wschodzące talenty.

Najwięcej emocji wzbudziły pokazy Beaty Crupiak i Doroty Kowalczyk, w których kreacjach zobaczyliśmy na wybiegu Zuzannę Kołodziejczyk i Renatę Kurczab. Finalistki "Top Model" z sukcesem poradziły sobie w rolach modelek, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Za kulisami dziewczyny nawiązywały przyjaźni z gwiazdami i z chęcią pozowały do zdjęć. Zuza z Ewą Grygo, laureatką konkursu New Look Desgin, a Renata z małą Mią, córką Magdy Modrej. Której wróżycie większą karierę w modelingu?

