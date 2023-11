Zuza Jabłońska to finalistka pierwszej edycji "The Voice Kids". Mimo że ma zaledwie 16 lat, to zaczyna już podbijać polski rynek muzyczny. W swojej karierze zdobyła nawet nominację do Fryderyków za Teledysk Roku. Co więcej, Zuza Jabłońska niedługo wystąpi w duecie z Baronem. Można podejrzewać, że przed nią jeszcze wiele sukcesów. Niektórzy zastanawiają się, czy Zuza pójdzie w ślady Roksany Węgiel, finalistki 2. edycji 'The Voice Kids" i też weźmie udział w Eurowizji Junior. Zobaczcie, co zdradziła nam Zuzanna!

Zuza Jabłońska ma już pomysł na siebie i swoją karierę

EastNews

Zuza zdradziła nam, czy pojawi się na Eurowizji Junior!

Instagram

