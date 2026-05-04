Emocje w 8. edycji "Sanatorium miłości" nie opadają, a relacja Emilii i Henryka zyskała mocny zwrot akcji po tym, jak kuracjuszka wybaczyła randkę z inną uczestniczką. Ostatnio w ich relacji było gorąco, ale Henryk postanowił przeprosić Emilę, a ona mu wybaczyła. Oboje zdecydowali się pojawić razem na wielkim balu w finale 8. edcji "Sanatorium miłości", a fani programu nie ukrywają zaskoczenia i już sugerują, że ten bal może być ich ostatnim spotkaniem...

Widzowie oburzeni zachowaniem Henryka z "Sanatorium miłości"

Henryk z "Sanatorium miłości", który wcześniej nie ukrywał zainteresowania Emilią, nagle skierował uwagę w stronę Ewy i zaprosił ją na randkę. Dla Emilii był to moment, w którym mogła stracić zaufanie i nie ukrywała, że mocno to przeżyła. Przełom nastąpił, gdy uczestnicy spędzali razem czas przy kuchennych aktywnościach. To wtedy Henryk wrócił do tematu i przeprosił Emilię za swoje zachowanie. Dla widzów to był sygnał, że Henryk zrozumiał, jak duży ciężar miała jego decyzja. Reakcja Emilii zaskoczyła, bo zamiast przeciągać konflikt, przyjęła przeprosiny niemal od razu.

Skrzywdziłem cię i za to cię mocno przepraszam jeszcze raz - powiedział wprost Henryk,a Emilia dodała: Nie, ty się mylisz. Nie skrzywdziłeś mnie. To po prostu kolejna nauczka, że mężczyźni są z Marsa

Tymczasem widzowie są zdecydowanie ostrzejsi w osądach niż Emilia, pisząc wprost, że Henryk nie tylko ją skrzywdził, ale i upokorzył:

On Jej nie obraził, On ją upokorzył.

Ośmieszył i upokorzył ją na oczach innych uczestników i widzów . A ona ma takie parcie na faceta, że gdyby ją zdradził w programie, też by mu wybaczyła. Jest naiwna. Nie będą razem. Pomimo lat on swojego stylu życia nie zmienił. Do końca będzie motylkiem.

Pojawiają się też sugestie, że Henryk zdecydował się wrócić do Emilli po tym, jak Ewa ostatecznie dała mu kosza podczas ich randki. Co więcej, Ewa nie ukrywała, że brała pod uwagę Henia R., ale jego zachowanie wobec Emilii całkowicie przekreśliło ich relację. Internauci piszą wprost, że Henryk wybrał bezpieczniejszą opcję i sugerują, że nie będzie z Emilią, co ona sama niedawno potwierdziła.

Ojeju, to dopiero. Przyleciał do niej, bo Ewa go nie chciała. Szanujmy się

Bajkopisarz!

Mocne słowa pod adresem Emilii z "Sanatorium miłości"

Fani "Sanatorium miłości" nie szczędzą też mocnych słów pod adresem Emilii, która ich zdaniem ignoruje niepokojące zachowania ze strony Henryka. Zauważają jednak, że jest wesołą, energiczną kobietą i piszą wprost, że zapewne uda jej się stworzyć związek z partnerem, dla którego to ona będzie tą jedyną.

Rozumiem że to program i trzeba z kimś pójść na końcowy bal a znajomość zakończy się po wejściu do pociągu 🙈 Emilka przyciąga red flagi ale mimo wszystko wierzy że bedzie dobrze, widocznie odpowiada jej bycie 'drugą opcją'. A szkoda bo stać ją na kogoś lepszego

Pani Emilio obniżyła Pani swoje standardy !!! Przecież uważała się Pani za księżniczkę !!!Miłość Ci wszystko wybaczy, Panie Henryku R

Planujecie oglądać wielki finał "Sanatorium miłości"?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Facebook i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia