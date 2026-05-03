Ogromne emocje w półfinale "Tańca z Gwiazdami". Dziś na parkiecie pięć par rozpoczęło walkę o przejście do finału osiemnastej edycji show. Wśród tych, którzy mają ogromne szansę na przejście do kolejnego odcinka są Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Para zatańczyła rumbę i zachwyciła chociaż Iwona Pavlović miała kilka uwag.

Już dziś wieczorem dowiemy się, które pary zobaczymy za tydzien w finale osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Czy jedną z finałowych par będą Gamou Fall i Hanna Żudziewicz? Dziś wieczorem aktor i tancerka zaprezentowali rumbę. Para dała czadu na parkiecie, ale okazuje się, że nie zachwycili jak w siódmym odcinku, kiedy to zapanowała cisza po występie Gamou w "Tańcu z Gwiazdami".

Iwona Pavlović po ich występie powiedziała wprost:

Ja dzisiaj mam tak zaostrzone pazury, że aż się sama podrapałam. To było bardzo efektowne. Mi zabrakło tu w ogóle rytmu rumby. Cała ta atmosfera, cała ta emocja między wami... komentowała Iwona Pavlović.

Ostatecznie Gamou Fall i Hanna Żudziewicz otrzymali od jurorów 36 punktów. A jak ich występ ocenili fani show?

Fani komentują występ Falla w "TzG"

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" pokazała fragment występu Gamou Falla i Hanny Żudziewicz, a fani od razu ruszyli z komentarzami. Internauci są oczarowani rumbą w wykonaniu tej pary.

O mój Boże ,ale na początek się gorąco zrobiło! Rewelacja!

BYŁO MEGA!!! Gamou jest najlepszy !!!!! Finał i kryształowa kula należą do Was !!! piszą fani.

Zobaczcie sami, jak zatańczyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Myślicie, że przejdą do finału?

fot. Wojciech Olkusnik/East News