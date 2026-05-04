Wiadomo już, że 5. edycja "Farmy" wchodzi w najbardziej nerwową fazę sezonu. Produkcja oficjalnie potwierdziła, że finał odbędzie się 7 maja 2026 i będzie transmitowany na żywo w Polsacie. Do ostatniego odcinka dotrą tylko trzy osoby, a decyzja o tym, kto zgarnie tytuł Super Farmera, Złote Widły i nagrodę pieniężną sięgającą nawet do 200 tys. zł, trafi w ręce widzów, którzy zagłosują SMS-em. Teraz produkcja "Farmy" nagle o poranku zaskoczyła wpisem, który mocno zaskoczył widzów. To już!

Produkcja "Farmy" właśnie to ogłosiła przed finałem

Tydzień finałowy na "Farmie" to zawsze ogromne emocje. Jak wiadomo, ostatnio to Ola odeszła z "Farmy", a Agnieszce udało się ocalić po całym zamieszaniu. W grze nadal jest jednak zbyt wielu uczestników, co oznacza, że w tym tygodniu pojedynków nie zabraknie. Produkcja "Farmy" właśnie ogłosiła, że do wielkiego finału zostały tylko... 3 dni!

To już tym tygodniu! 🌾🐮 Też nie możecie się doczekać? Zaczynamy ostatni VII tydzień ♥️ - pyta produkcja 'Farmy'

Kogo widzowie widzą w finale 5. edycji "Farmy"?

Tuż po ogłoszeniu, że finał "Farmy" już za 3 dni fani polsatowskiego reality show ruszyli z komentarzami i już typują finałową trójkę. Najczęściej pojawia się imię Aksela i widać, że po początkowych kontrowersjach to on podbił serca widzów. Nie brakuje też sugestii, że na finał zasłużył też Wojtek, a co z Karoliną i Agnieszką? Tu internauci mają mieszane uczucia...

Tylko Aksel, najlepszy i najzabawniejszy!

Aksel tylko Ciebie widzę w finale wygrasz życzę Ci z całego serca

Super, Aksel niech wygra fajny chłopak i będzie nudno bez Farmy

Fani chcą innego finału "Farmy"

Pojawiają się też sugestie, że "Farma" od kolejnej edycji powinna wyglądać nieco inaczej:

W przyszłej edycji fajnie by było, gdyby podczas kręcenia programu, widzowie mogli głosować, jakie pojedynki w danym tygodniu mają się odbywać. A efekty wyborów będziemy już wiedzieli, gdy zostanie wszystko zmontowane i wyświetlone. W ten sposób nikt nie będzie mógł powiedzieć, że pojedynki są robione pod uczestników. Myślę, że oglądalność będzie wyższa, z tego powodu, że widzowie chcą oglądać, jaki los sprowadzili na uczestników

Kolejny finał spłycony na maksa w którym chodzi głównie o zachęcanie do wysyłania SMS. Powinny być przeprowadzone przynajmniej dwuminutowe rozmowy z każdym z uczestników aby opowiedzieli o 'Farmie' z ich perspektywy.

Będziecie oglądać wielki finał "Farmy" już w czwartek, 7 maja?

