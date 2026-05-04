Finał "The Traitors" zbliża się wielkimi krokami, a wizja zgarnięcia głównej nagrody show powoli zaczyna przyćmiewać dawne sojusze. W półfinale z dalszą walką o zwycięstwo pożegnała się Kasia B., a wszystko dzięki zmyślnej manipulacji Izy, która na okrągłym stole wprost "nakazała" innym uczestnikom usunięcie konkurentki z programu. Widzowie nie wytrzymali.

Fala komentarzy po półfinale "The Traitors"

Gdy w 11. odcinku "The Traitors" w grze pozostali Zdrajcy: Iza Chojnacka i Wojtek Matuszak. Zanim doszło do obrad, to oni zdecydowali o usunięciu z programu Oliwii Żelichowskiej. Odcinek przyniósł też zadanie, w którym gra toczyła się o pieniądze i przewagę tuż przed finałem: misję o "Kolację Prawdy". Rywalizacja była rozpisana na trzy rundy, a uczestnicy mogli zarówno zyskać, jak i stracić środki z puli. Ostatecznie najwięcej pieniędzy zebrała Iza. To dało jej prawo zaproszenia wybranej osoby na "Kolację Prawdy", na którą zabrała drugiego tytułowego Zdrajcę - Wojtka.

Największe konsekwencje przyniosły jednak obrady przy okrągłym stole. W kluczowym momencie to Iza przejęła inicjatywę w rozmowie i wpłynęła na przebieg dyskusji, nakłaniając część osób, by zmieniła wcześniejsze ustalenia. Efekt był natychmiastowy: największą liczbę głosów zebrała Kasia B., która pożegnała się z programem. Po eliminacji Kasia podkreśliła, że w grze była Lojalna, jednocześnie dała do zrozumienia, że w programowej rzeczywistości brakowało jej uczciwości.

Przynajmniej od trzech dni marzę, żeby tutaj stanąć. Wracam do Szczecina, pięknego miasta, pełnego powietrza, przestrzeni, wolności i uczciwych ludzi. W tym programie oczywiście, że byłam Lojalna. Do widzenia - powiedziała Kasia.

Półfinał przyniósł też mocny obraz emocjonalnej ceny, jaką płaci się na tym etapie. Paweł z "The Traitors" ponownie przeżywał sytuację bardzo intensywnie. Na jego twarzy było widać łzy w oczach i narastające napięcie, a w rozmowie wybrzmiało, że presja w zamku kosztuje uczestników naprawdę wiele pod względem psychicznym. Tuż po usunięciu Kasi B. z show Paweł jednak szybko zmienił front i łzy zamienił na oskarżenia względem pozostałych graczy. W sieci zawrzało.

W sieci wrze po półfinale "The Traitors", a widzowie coraz głośniej mówią: "dość"

Po emisji półfinału "The Traitors" w mediach społecznościowych wyraźnie przeważała krytyka. Widzowie zwracali uwagę na zmęczenie napięciem, które, zamiast budować emocje, dla części publiczności zaczęło kojarzyć się z nieprzyjemną atmosferą. W komentarzach powtarzały się zarzuty o brak autentyczności, zbyt daleko posuniętą manipulację i o to, że gra już dawno przekroczyła granice zabawy i dobrego smaku.

Odpychająca ekipa w finale, jeden lepszy od drugiego. Szkoda jedynie Kasi, która pewnie liczyła na grę na poziomie jak w sezonie drugim.

Kasia - osoba obrażana za kulturę, wrażliwość. Wielokrotnie wyzywana obrzydliwymi epitetami. Z odcinka na odcinek było widać coraz większe przemęczenie po przebywaniu w przemocowym środowisku. Na tym etapie życzyłam już jej odpadnięcia, żeby już nie musiała narażać swojego zdrowia psychicznego na coś takiego. Pieniądze pieniędzmi, ale nie warto. - piszą widzowie.

Kasia wielokrotnie była bowiem obrażana przez pozostałych graczy, którzy nazywali ją "kłamczuszką". Doszło nawet do tego, że Paweł z "The Traitors" ostro naskoczył na Kasię B., z czego później obszernie się tłumaczył. Te wszystkie sytuacje w połączeniu z manipulacją Izy w półfinale sprawiły, że widzowie "The Traitors" zaczęli pisać wprost, że mają już dość tej edycji.

Pierwsza edycja w historii programu z całego świata, gdzie już nie chce mi się dalej oglądać, bo ludzie są strasznie toksyczni.

Wiola i Maciek dramat, najgorsza edycja.

Słaba edycja. Dobrze, że już się kończy - czytamy w komentarzach.

Nie zabrakło też gorzkich komentarzy na temat samej Izy, która jawnie postanowiła wpłynąć na decyzję całej grupy.

Nigdy Iza nie dorówna Zdrajcom w moim odczuciu z 2 edycji. Tam była klasa, szacunek, bez obrażania ludzi i wjeżdżania na nich personalnie wyśmiewając ich przy tym…

Wyjątkowo słaba edycja...Po trupach do celu, tak dużo złych emocji dawno nie było... - piszą internauci.

