Katarzyna Zillmann, która zajęła 4. miejsce w poprzedniej edycji, zabrała głos na temat finałowego składu "Tańca z Gwiazdami". Gdyby wzięła udział zaledwie edycję później, do ostatniego odcinka miałaby szansę na wygraną. Internauci ruszyli ze wsparciem.

Cztery pary w finale "Tańca z Gwiazdami"

Poznaliśmy już finalistów 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Po emocjonującym półfinale doszło do zaskakującej sytuacji, w której Piotr Kędzierski postanowił zabrać głos i dobrowolnie zrezygnować z udziału w finale:

Szanowni Państwo, mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszej nauczycielki jak Madzia Tarnowska. Dla mnie półfinał to dobry moment, aby powiedzieć dziękuję. Za mną są wspaniali ludzie, którzy zasługują na finał. Dla nas to bardzo ważne, żebyście się na nas nie złościli.

Ostatecznie w wielkim finale zmierzą się ze sobą aż 4 pary. Chociaż zorganizowano dogrywkę, która miała sprawić, że do finału trafią tylko trzy duety, jury zdecydowało, że nikogo nie wyeliminują. Oto pełny skład:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Na ten zwrot akcji zareagowała półfinalistka poprzedniej edycji.

Katarzyna Zillmann reaguje na finałowy skład 'TzG"

Katarzyna Zillmann śledziła przebieg finału 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" i nie kryje swoich przemyśleń, gdyby znalazła się w edycji później, miałaby szansę znaleźć się w ścisłym finale. Warto przypomnieć, że wraz z Janja Lesar zajęły czwarte miejsce, co sprawiło, że ich przygoda w tanecznym show skończyła się właśnie w półfinale. Opublikowała nostalgiczne zdjęcie i napisała:

Ja, gdy TzG odkrywa, że może dać jednak 4 pary w finale

Fani od razu ruszyli z komentarzami:

Jeny, miałam to samo, aż mi się smutno zrobiło, bo tak bardzo Wam kibicowałam i powinnyście dostać taką samą szansę. Zabolało zwłaszcza, że miałyście przewagę w głosowaniu

No ciekawa decyzja jury..., ale Wy zyskałyście dużo więcej z tego programu i to jest ważne też

Bardzo niesprawiedliwe względem Was, zasługiwałyście na ten finał jak nikt inny, ja też dalej się nie mogę pozbierać - czytamy w komentarzach.

Niedługo Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ponownie wystąpią w telewizji jako duet. Niedawno potwierdzono ich udział w programie "Azja Express".

