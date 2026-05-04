Włocławek kończył wieczór koncertowy na Starym Rynku, gdy w niedzielę 3 maja około godziny 23:00 doszło do groźnego ataku z użyciem noża. Tuż po występie zespołu Ich Troje ranna została 44-letnia kobieta. Do szpitala trafił również 38-letni mężczyzna wskazywany jako sprawca, którego ujęli świadkowie. Policja prowadzi czynności, by krok po kroku odtworzyć przebieg zdarzenia i ustalić, co doprowadziło do eskalacji.

Atak nożownika po koncercie Ich Troje

Zdarzenie miało miejsce w bocznej ulicy odchodzącej od Starego Rynku we Włocławku, gdzie wcześniej odbywał się koncert. Służby nie potwierdzają na razie, czy osoby biorące udział w zajściu były uczestnikami imprezy. Według dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy 38-latek zaatakował kobietę nożem, po czym próbował oddalić się z miejsca zdarzenia. Świadkowie ruszyli za nim i ujęli go. W trakcie tego zajścia mężczyzna również odniósł obrażenia. Zarówno 44-letnia poszkodowana, jak i 38-latek trafili do szpitala.

Policja ws. ataku nożownika po koncercie Ich Troje

Świadkowie dogonili i obezwładnili wskazywanego sprawcę. W związku ze sprawą zatrzymano także 37-letniego mężczyznę, który był wśród osób biorących udział w obezwładnieniu napastnika. Policja prowadzi czynności, by precyzyjnie ustalić szczegóły zdarzenia.

W obiegu pojawiają się również informacje nieoficjalne przekazywane przez DDWłocławek, według których mężczyzna miał próbować uciec w tłum, zostać dogoniony w rejonie ul. Zamczej i wdać się w szarpaninę. Te doniesienia nie stanowią jednak potwierdzonej wersji zdarzeń. Na tym etapie nie są znane motywy działania wskazywanego sprawcy ani to, czy znał swoją ofiarę. To jedna z najważniejszych kwestii, które będą wyjaśniane w toku policyjnych czynności. Tłem dla zdarzenia był Festiwal 3 Maja we Włocławku, jedna z największych plenerowych imprez w mieście podczas majówki. Na Starym Rynku występowali m.in. Poparzeni Kawą Trzy, IRA oraz Ich Troje.

