Półfinał 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsatu miał spokojnie doprowadzić do wyłonienia finalistów, a zamienił się w wieczór nagłych decyzji i gorących emocji. Tuż przed ogłoszeniem finałowego składu Piotr Kędzierski poinformował, że wraz z partnerką taneczną Magdaleną Tarnowską rezygnują z dalszego udziału. Potem ruszyła dogrywka, jednak decyzją jury w ostatecznym starciu zmierzą się nie trzy, ale aż cztery pary. W sieci zawrzało, a emocje sięgnęły zenitu. Zobaczcie, co działo się za kulisami półfinału "Tańca z Gwiazdami".

To działo się za kulisami półfinału "Tańca z Gwiazdami"

Zaskoczenie przyszło w samym środku półfinałowej rozgrywki. Gdy widzowie czekali już na klasyczny finał odcinka i wskazanie, kto zostaje w dalszej grze o Kryształową Kulę, nagle Piotr Kędzierski zrezygnował z dalszego udziału w "Tańca z Gwiazdami", s produkcja musiała domknąć półfinał w nowej rzeczywistości. W dogrywce spotkały się dwa duety: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Obie pary zatańczyły cza-czę do "Let’s get loud”"Jennifer Lopez, a o wyniku mieli zdecydować wyłącznie jurorzy.

Wskazanie było jednoznaczne: awans mieli wywalczyć Boczarska i Jeschke. Tyle że emocje nie zdążyły opaść, bo chwilę później pojawił się komunikat, który w sieci odpalił kolejną falę dyskusji. Zamiast trzech par, do finału "Tańca z Gwiazdami" przeszły aż cztery duety, co sprawiło, że w sieci zawrzało.

Także sami uczestnicy nie mogli opanować emocji zarówno po ogłoszeniu wyników, jak i podczas opuszczania studia "Tańca z Gwiazdami". Podczas gdy Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke obdarowywali się czułościami, uśmiech nie schodził z twarzy Pauliny Gałązki i Sebastiana Fabijańskiego.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Paparazzi uchwycili gwiazdy tuż po półfinale "TZG"

Wyśmienity humor nie opuszczał też Magdaleny Boczarskiej. Za kulisami artystkę z zapałem wspierał jej ukochany, Mateusz Banasiuk oraz ich synek, Henryk.

Magdalena Boczarska po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Choć po wyjściu ze studia "Tańca z Gwiazdami" uśmiech królował także na twarzy Piotra Kędzierskiego, który sam zrezygnował z dalszej walki i Kryształową Kulę, tego samego nie można powiedzieć o jego tanecznej partnerce.

Piotr Kędzierski po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Magdalena Tarnowska mknęła wprost ze studia "Tańca z Gwiazdami" w pełnym skupieniu i zamysleniu.

Magdalena Tarnowska po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Zobaczcie więcej zdjęć z tego wieczoru.

Zobacz także:

Paulina Gałązka po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Sebastian Fabijański po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Magdalena Boczarska po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Michał bartkiewicz po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Hanna Żudziewicz i Gamou Fall po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Sebastian Fabijanski i Julia Suryś po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Mateusz Banasiuk z synem po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Tomasz Wygoda po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Iwona Pavlović po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Krzysztof Ibisz po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Robert Kochanek po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Michał Piróg po półfinale "Tańca z Gwiazdami"