Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz podgrzali atmosferę w półfinale "Tańca z Gwiazdami". Para zaprezentowała na parkiecie paso doble i zachwycili wszystkich. Do sieci trafiło nagranie z występem Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza. Tylko spójrzcie na to show!

Za tydzień odbędzie się wielki finał "Tańca z Gwiazdami", a juz dziś wieczorem dowiemy się, które pary zawalczą o Kryształową Kulę. Czy wśród finalistów znajdą się Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz? Przed występem w półfinale aktorka poruszyła swoim wyznaniem. Paulina Gałązka wyznała przed kamerą, że jest w spektrum autyzmu.

Nie podejrzewałam, że będę w półfinale w tym programie. Moja historia z tobą jest dowodem na to, że nie ma niezdolnych uczniów — potrzebny jest tylko dobry nauczyciel, bo ja jako osoba w spektrum autyzmu uczę się po swojemu. Potrzebuję więcej czasu niż inni, nie od razu wszystko załapuję. Ogarnięcie takich rzeczy, które są nudne, też jest bardzo trudne dla mnie, czyli sprawy urzędowe, bo nie jestem w stanie wypełnić tych formularzy, no i wtedy często jest tak, że ktoś traci cierpliwość wyznała Paulina Gałązka.

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zatańczyli paso doble, a po ich występie publiczność aż wstała z miejsc. Jurorzy również byli zachwyceni.

Pięknie Cię było zobaczyć w tak charakterystycznym tańcu. Pokazałaś pazur. To jest niesamowite, że taniec daje Wam możliwość... skoku w głąb siebie. Musimy sami zanurkować. Nie bać się komentował Tomasz Wygoda.

Para otrzymała za swój występ 40 punktów od jurorów!

Fani zachwyceni występem Gałązki i Barkiewicza w półfinale "Tańca z Gwiazdami"

W sieci pojawiło się już nagranie z półfinałowego występu Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza, a fani piszą wprost, że to właśnie oni powinni znaleźć się w finałowej trójce.

Ta para koniecznie musi być w finale. Bardzo na to zasługują

Miałam przez cały pokaz gęsią skórkę. Paulino,Michale to byl istny ogień komentują fani programu.



Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz półfinał Taniec z Gwiazdami Fot. Paweł Wrzecion/AKPA