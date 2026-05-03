To już pewne, Piotr Kędzierski zakończył swoją przygodę z "Tańcem z Gwiazdami". I chociaż miał ogromne poparcie publiczności, która chciała go widzieć w kolejnych odcinkach, to tuż przed zakończeniem półfinałowego odcinka i ogłoszeniu finałowej trójki, dziennikarz nagle przerwał program i ogłosił, że odchodzi z programu. To, co powiedział później poruszyło wszystkich. Piotr Kędzierski zaapelował do produkji "Tańca z Gwiazdami".

Piotr Kędzierski i Magda Tarnowska odchodzą z "Tańca z Gwiazdami"

Piotr Kędzierski w osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" stworzył wyjątkowy duet z Magdaleną Tarnowską. I chociaż dziennikarz nie zachwycał jurorów swoimi występami, to fani show stali za nim murem i głosowali na niego, aby pojawiał się w kolejnych odcinkach. Niektórzy zastanawiali się, czy widzowie głosują na Kędzierskiego bo wspiera go Bagi, ale dziennikarz świetnie się bawił w programie i to było dla niego najważniejsze.

Chociaż jurorzy głosno mówili, że Piotr Kędzierski najgorzej radzi sobie ze wszystkich uczestników "TzG", to w ćwierćfinale właśnie on razem z Magdą Tarnowską zdobyli wystarczającą liczbę głosów, aby przejść do półfinału. Dziś zaprezentowali dwa tańce i już widzowie mieli dowiedzieć się, które pary przechodzą do finału, a które zmierzą się w dogrywce, kiedy Piotr Kędzierski nagle przerwał program i odczytał list.

Szanowni Państwo, mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszej nauczycielki jak Madzia Tarnowska. Dla mnie półfinał to dobry moment, aby powiedzieć dziękuję. Za mną są wspaniali ludzie, którzy zasługują na finał. Dla nas to bardzo ważne, żebyście się na nas nie złościli. rozpoczał dziennikarz.

Piotr Kędzierski zrezygnował z dalszego udziału w show, a produkcję poprosił, aby pieniądze za sms-y wysyłane na jego parę przeznaczyć na pomoc potrzebującym.

Fani reagują na decyzję Kędzierskiego i Tarnowskiej

Kiedy Piotr Kedzierski ogłaszał, że razem z Magdaleną Tarnowską wycofują się z programu, pozostali uczestnicy i tancerze nie ukrywali emocji i polały się łzy. Wzruszeni są również fani "Tańca z Gwiazdami". Do sieci trafił fragment półfinału, w którym Piotr Kedzierski żegna się z programem, a w komentarzach zawrzało.

Piękna przemowa, piękni ludzie. Piotr od samego początku do samego końca na swoich zasadach. Tak, mieliście armię ludzi za Wami, a mimo tego, potrafiliście odejść sami, bez żalu, bez pretensji - wow! Ogromny szacunek dla Was. PS Madzia - czekamy na Cb w kolejnej edycji

Panie Piotrze, wielka klasa komentują fani.

Zobaczcie, jak Piotr Kędzierski ogłosił swoją decyzję.

Zobacz także: