Śledztwo w sprawie śmierci Łukasza Litewki, 36-letniego posła Nowej Lewicy, wciąż jest w toku po tragicznym wypadku z 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Polityk jechał na rowerze, gdy samochód zjechał na przeciwległy pas i doszło do potrącenia. Pojawiły się nowe doniesienia.

Co dalej ze śledztwem po śmierci Łukasza Litewki?

Śledczy nadal pracują nad odtworzeniem dokładnego przebiegu zdarzeń. Szczegółowe okoliczności wypadku wciąż są jednak nieznane. Prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe przekazał w rozmowie z Plotkiem, że obecnie najważniejsze są ekspertyzy, które dopiero otworzą drogę do kolejnych decyzji procesowych.

Czekamy i na opinię posekcyjną, i na ekspertyzy dotyczące urządzeń elektronicznych, które zabezpieczyliśmy od uczestników wypadku. Czekamy również na dane z toksykologii, zarówno pokrzywdzonego, jak i podejrzanego w tym wypadku. Są to tak szeroko zakrojone badania, że wymagają jeszcze trochę czasu

Pojawiły się nagrania!

Należy przypomnieć, że 57-letni mężczyzna, który swoim autem uderzył w posła Litewkę, został zatrzymany po wypadku, jednak szybko opuścił areszt po wpłaceniu 40 tysięcy złotych kaucji. Śledczy wciąż weryfikują jego wersję wydarzeń o chwilowym zasłabnięciu czy utracie przytomności. Wiadomo jednak, że przeprowadzone przed przesłuchaniem badania nie wykazały żadnych nieprawidłowości w zdrowiu mężczyzny.

Jak jednak przekazał w rozmowie z Plotkiem prokurator Bartosz Kilian, oprócz badań laboratoryjnych śledczy zabezpieczyli także nagrania, które mogą okazać się kluczowe nie tylko dla odtworzenia przebiegu samego wypadku, ale też dla ułożenia ram czasowych i sprawdzenia zachowania uczestników tuż przed zdarzeniem.

Mamy zabezpieczone pewne nagrania, będą one niewątpliwie pomocne w zawiązaniu tego przedziału czasowego związanego stricte z samym wydarzeniem

Kiedy jednak śledczym uda się ustalić konkrety? Większych szczegółów możemy spodziewać się w ciągu kilku dni.

Myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych dni. Mam nadzieję, że uda się uzyskać coś do końca bieżącego tygodnia. Tutaj prokurator referent nałożył klauzulę pilności na wszystkie te badania. Liczymy, że biegli wywiążą się możliwie najszybciej ze swoich obowiązków

W cieniu prowadzonego śledztwa bliscy Łukasza Litewki zaplanowali pilne spotkanie na 5 maja.

