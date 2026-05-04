Alicja Szemplińska jest już na miejscu w Wiedniu i weszła w eurowizyjny tryb na pełnych obrotach. Po wylocie 2 maja zaczęły się dni wypełnione przygotowaniami, a 3 maja artystka po raz pierwszy sprawdziła swój występ do „Pray” na konkursowej scenie. Zarys show jest jasny: ma być bardziej dopracowany, mocniej opowiedziany ruchem i światłem, a w centrum ma pojawić się rekwizyt, który zmieni dynamikę tego, co widzimy. Sami zobaczcie, jak będzie wyglądał eurowizyjny występ Polki.

Eurowizja 2026: Pierwsza próba Alicji Szemplińskiej

W występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 oświetlenie nie jest dodatkiem, tylko narzędziem budowania napięcia. Początek ma zostać utrzymany w spokojniejszych, stonowanych barwach, a dopiero wraz z rozwojem utworu planowane są mocniejsze przejścia w intensywne i kontrastowe efekty. Taki układ ma porządkować emocje piosenki: od wprowadzenia, przez narastanie, aż po momenty, w których scena ma dosłownie „oddychać” razem z muzyką.

To ważna zmiana względem tego, co widzowie pamiętają z preselekcji. Teraz całość ma działać jak jedna, spójna opowieść - bez przypadkowych akcentów i bez wizualnego chaosu. Pierwsza próba w Wiedniu posłużyła właśnie temu, by sprawdzić, jak poszczególne elementy pracują w realnych warunkach scenicznych i co trzeba skorygować, zanim zacznie się eurowizyjny maraton. Na scenie Szemplińskiej towarzyszy czwórka tancerzy: Oskar Borkowski, Włodzimierz Kołobycz, Krystian Rzymkiewicz i Stefano Silvino.

Największą zagadką występu Alicji Szemplińskiej był tajemniczy rekwizyt. Z założenia miał wyglądać dość prosto, ale dopiero praca z nim - wykonywana przez Alicję i czterech tancerzy - ma wydobyć jego potencjał i przełożyć się na finalny efekt sceniczny. Okazuje się, że na scenie podczas występu Polski pojawi się minimalistyczna rampa. Wrażenie robią nie tylko światła ale także stylizacje tancerzy utrzymane w kolorze czerni i bieli w eleganckim stylu.

Jesteśmy już po pierwszej próbie. Moment, kiedy po raz pierwszy weszłam na scenę i zobaczyłam wszystko na własne oczy, był niesamowity – trudno to opisać słowami. Ogromne emocje! Mamy jeszcze kilka elementów do dopracowania, więc działamy dalej, żeby na kolejnej próbie wszystko zagrało dokładnie tak, jak to sobie wymarzyliśmy komentowała Alicja Szemplińska dla TVP.

Stylizacja Alicji Szemplińskiej podczas Eurowizji 2026

W warstwie wizualnej ważne miejsce zajmuje też kostium. Alicja Szemplińska wystąpi na Eurowizji 2026 w dopasowanym gorsecie stylizowanym na zbroję oraz w długiej spódnicy. Za stylizację polskiej reprezentanki odpowiada Katarzyna Konieczka. Internauci nie kryją ekscytacji:

Rampa i tancerze oraz ich stylizacje - BOSKIEE

Go girl

Polska do finału czytamy w komentarzach.

Wiadomo, kiedy Alicja Szempińska zaśpiewa na Eurowizji. Polska pojawi się w pierwszym półfinale Eurowizji 2026, zaplanowanym na 12 maja. Alicja Szemplińska zaprezentuje się w drugiej części koncertu z 14. numerem startowym.

