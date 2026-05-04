Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" ponownie przypomnieli o sobie w długi weekend majowy. Agata Matuszewska pokazała w mediach społecznościowych kadry ze spotkania w domu Sebastiana Laskowskiego, a jeden szczegół momentalnie wywołał poruszenie. Nie uwierzycie, z kim spędzili majówkę.

Nowe wieści o uczestnikach "Rolnik szuka żony"

Wspólne zdjęcia z majówki pokazują, że uczestnicy 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" wciąż trzymają się razem i regularnie spotykają poza kamerami. Tym razem zebrali się u Sebastiana, a relacją ze spotkanie podzieliła się w mediach społecznościowych Agata, publikując dwa ujęcia. Jedno w większym gronie, drugie już w składzie, w którym widoczne były pary.

Na fotografii widać znajome twarze z programu, między innymi Agatę, Sebastiana, Rafała, Wiktorię Żmudę‑Trzebiatowską i Marcina. W kolejnym kadrze część ekipy stanęła już obok swoich drugich połówek. I właśnie to zdjęcie najszybciej uruchomiło lawinę komentarzy, bo wiele osób do tej pory kojarzyło Sebastiana jako tego, któremu w programie nie udało się stworzyć relacji. Jak można się domyślać po zdjęciu, ostatecznie znalazł miłość.

Fani "Rolnika" nie mają wątpliwości

Najwięcej uwagi skupiło się na Sebastianie Laskowskim, który na majówkowym zdjęciu obejmuje piękną brunetkę. To pierwszy znak od dawna dla obserwujących poczynania uczestnika programu, że po udziale w show jego życie uczuciowe nabrało tempa. Na zdjęciu widoczny jest też, ku możliwemu zdziwieniu fanów programu, Rafała Gajdę z nową partnerką, który wcześniej związany był z Dominiką.

Na wspólnej fotografii nie zabrakło również par, które fani znają już dobrze. Marcin Kobierecki zapozował z Anią Cieślińską, a ich obecność ramię w ramię została odebrana jako jasny sygnał, że związek trwa i ma się dobrze. Agata z kolei stanęła do zdjęcia ze swoim partnerem Adamem. Wiktoria Żmuda‑Trzebiatowska na ujęciach pozuje sama, ale to wcale nie musi przesądzać o jej sytuacji. Taki kadr może oznaczać po prostu, że część osób woli trzymać życie prywatne z dala od relacji ze spotkań i nie wprowadzać partnera lub partnerki do publikowanych zdjęć.

Widzieliście już uczestników 13. edycji "Rolnik szuka żony"?

Zobacz także:

fot. Instagram agata.matuszewska.rolnik