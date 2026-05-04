W półfinale „Tańca z gwiazdami” doszło do sceny, której nikt w studiu się nie spodziewał: Piotr Kędzierski, stojąc jeszcze na parkiecie i tuż przed ogłoszeniem werdyktu, sięgnął po mikrofon i poinformował, że kończy swoją przygodę z programem. Emocje natychmiast udzieliły się publiczności, a Magdalena Tarnowska nie kryła wzruszenia. Tuż po odcinku głos zabrał Bagi.

Kędzierski i Tarnowska zrezygnowali z finału "TzG"

To miał być odcinek, który wyłoni trzy najlepsze pary przed finałem "Tańca z Gwiazdami". Tymczasem w ostatnich sekundach przed ogłoszeniem wyników Piotr Kędzierski przejął inicjatywę i uciął spekulacje jednym ruchem, prosząc o uwagę całe studio. Zamiast czekać na werdykt, ogłosił rezygnację z dalszego udziału. W swoim krótkim wystąpieniu jasno zaznaczył, że patrzy realnie na własne umiejętności taneczne i właśnie dlatego uznał półfinał za moment, w którym chce podziękować i zejść ze sceny. Podkreślił też, że program jest przede wszystkim rozrywką, a on sam każdy występ traktował jak osobny finał. Jednocześnie Piotr Kędzierski docenił Magdalenę Tarnowską jako trenerkę i partnerkę w tańcu, a do widzów zwrócił się z prośbą o zrozumienie, bez złości i rozczarowania.

Po jego słowach mikrofon trafił do Magdaleny Tarnowskiej. Tancerka mówiła wyraźnie poruszona, dziękując za możliwość udziału w programie i za atmosferę, która towarzyszyła tej edycji. Magdalena Tarnowska podkreśliła, że nie wyobrażała sobie lepszego partnera w tej edycji. Zwróciła uwagę na jego determinację na treningach i na to, jak dużo wysiłku wkładał w naukę kolejnych choreografii. Po niespodziewanym pożegnaniu para zebrała owacje na stojąco. Ostatecznie okazało się, że decyzją produkcji i jurorów w finale „Tańca z gwiazdami” zobaczymy aż cztery pary. O Kryształową Kulę będą walczyć:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Bagi komentuje rezygnację Tarnowskiej i Kędzierskiego z "TzG"

Magdalena Tarnowska zabrała głos po półfinale "Tańca z Gwiazdami". Opublikowała zdjęcie z Piotrem Kędzierskim, które opatrzyła tylko jednym słowem:

Dziękujemy

Zdjęcie momentalnie skomentował Mikołaj Bagi Bagiński:

Wzrusz troszkę.

Do niego dołączyli też inni. Gamou Fall napisał:

To był zaszczyt i przyjemność dzielić z Wami ten cały czas i cieszę się, że mam tak wspaniałych nowych kumpli!

A mnie trochę żal dodała Sonia Bohosiewicz.

Z kolei widzowie "Tańca z Gwiazdami" dodali:

Ryczałam razem z Wami, brawa dla Was, jesteście wielcy

To my Wam dziękujem, Piotrek co za piękny gest. Jesteś przekozak. Madziu, jesteś wspaniałą tancerką

