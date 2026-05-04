Jakub Łoza nie żyje. Aktor kojarzony z epizodami w popularnych produkcjach, a także kulturysta, trener personalny i model, zmarł 3 maja 2026 roku o godz. 3:00 nad ranem. Informację przekazała rodzina w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Bliscy podali też szczegóły ostatniego pożegnania, które ma odbyć się w Rzeszowie.

W poniedziałek 4 maja media obiegła tragiczna wiadomość. Jakub Łoza znany m.in. z "Barw szczęścia" nie żyje. Aktor i kulturysta miał zaledwie 41 lat. Artysta odszedł 3 maja o godzinie 3:00 nad ranem. Śmierć Łozy potwierdzili w mediach społecznościowych jego najbliżsi. Rodzina Jakuba Łozy zapowiedziała też, że szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej będą podawane na facebookowym koncie aktora.

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 03.05.2026 r. przeżywszy 41 lat zmarł Śp. Jakub Łoza. Zawiadamia pogrążona w smutku i żalu Rodzina. - czytamy na oficjalnym facebookowym koncie Jakuba Łozy.

Ostatnie pożegnanie Jakuba Łozy zaplanowano na 7 maja 2026 roku o godz. 11:30 na Cmentarzu Wilkowyja. To właśnie tam mają spotkać się bliscy, znajomi i osoby, które znały go z planów zdjęciowych, sal treningowych i internetowych aktywności.

Zaledwie kilka tygodni temu w zbliżonym wieku w tragicznym wypadku odszedł niemal równolatek Jakuba Łozy. Poseł Łukasz Litewka zmarł 23 kwietnia 2026 roku.

Serialowe epizody, sport i mentoring: tak fani zapamiętają Jakuba Łozę

Choć Jakub Łoza nie był twarzą wielkich kampanii ani stałym bohaterem pierwszych stron gazet, miał wyraźnie zarysowaną obecność w kilku światach naraz. Widzowie mogli kojarzyć go z epizodów w serialach, m.in. w "Barwach szczęścia" oraz "Szpitalu św. Anny". Pojawił się także w filmie "Najpierw ucichły ptaki".

Równolegle budował drugą, bardzo intensywną ścieżkę: sportową. Działał w sportach sylwetkowych, miał na koncie sukcesy jako kulturysta, pracował jako trener personalny i model. Dla wielu osób z jego internetowej społeczności był przede wszystkim kimś, kto potrafił przekuć dyscyplinę w codzienną motywację. Nie chodziło wyłącznie o wygląd czy wyniki, ale o konsekwencję, uporządkowanie i zmianę stylu życia.

W ostatnich miesiącach jego aktywność zaczęła brzmieć inaczej niż wcześniej. Od pewnego czasu zmagał się z chorobą.

Jakub Łoza i jego walka z chorobą

Z medialnych doniesień wynika, że od pewnego czasu Jakub Łoza zmagał się z chorobą. Dwa tygodnie przed śmiercią opublikował wpis, w którym opisywał leczenie:

Dziś jestem w trakcie leczenia. To realny etap, przez który przechodzę. I nigdy nie pytałem: dlaczego ja? Zawsze mówiłem: Jezu, ufam Tobie. Jeśli taka jest droga, przyjmuję ją. I wiesz co? Nigdy nie byłem spokojniejszy niż teraz - pisał w sieci Jakub Łoza zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią.

Śmierć Jakuba Łozy w rozmowie z "faktem" potwierdziła również agencja artystyczna Skene.

