Rozpoczął się finałowy tydzień w „Farmie”. Do wielkiego rozstrzygnięcia pozostały zaledwie trzy dni. Już w czwartek, 7 maja dowiemy się, kto zgarnie Złote Widły, a także 160 tysięcy złotych. W poniedziałkowym odcinku doszło do pojedynku, w którym udział wzięły wyłącznie dziewczyny. Tuż przed finałem „Farmę” opuściła Agnieszka, co wywołało skrajne emocje wśród widzów.

Agnieszka pożegnała się z „Farmą”

Na trzy dni przed finałem to Agnieszka odpadła z „Farmy”. Wcześniej razem z Dominiką i Pauliną wzięły udział w pojedynku. Dziewczyny musiały zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami, a w trakcie rywalizacji pojawiły się obrzydliwości jak słoje z krwią, żywymi larwami czy wnętrznościami.

Agnieszce nie udało się wywalczyć sojuszu, choć mogło się wydawać, że obiecały sobie lojalność z Dominiką. Ostatecznie obietnica została złamana, a Aga musiała się spakować.

Burza w sieci po odpadnięciu Agnieszki z „Farmy”

Odpadnięcie Agnieszki z „Farmy” nie mogło przejść bez echa. Uczestniczka wielokrotnie budziło mnóstwo kontrowersji w oczach widzów, szczególnie gdy wbiła nóż w plecy Janosikowi i zagłosowała za tym, żeby odpadł. Internauci zaczęli sugerować, że Aga jest fałszywa i nie można jej ufać.

Nic dziwnego, że po poniedziałkowym odcinku sporo widzów stwierdziło, że Agnieszkę po prostu dopadła karma. Zdaniem internautów po tym, jak wielokrotnie knuła, musiała liczyć się z tym, że w końcu ktoś wyrzuci ją z gry.

„Najlepsze, co dzisiaj zobaczyłam. Karma wróciła, to za Janosika”, „Karma wraca Agnieszka, trzeba być dobrym człowiekiem a nie fałszywą osobą”, „Najlepsza wiadomość tej edycji zaraz po odejściu Henia, masz za swoje, karma wraca, brawo”, „Przepiękny dzień”, „Tak mi przykro, że aż wcale”, „Nareszcie się doczekałam, za Janosika”, „w końcu, druga najlepsza wiadomość po odpadnięciu Henia”, „No nareszcie! Karma wróciła”, czytamy.

Jednak są też widzowie, którzy wyrazili solidarność z Agnieszką. Pojawiły się również głosy uderzające w Karolinę. Inni oprócz tego zasugerowali, że Paulina niedawno dołączyła do produkcji i ma szansę zajść do finału, co ich zdaniem jest niesprawiedliwe.

„Mam szczerą nadzieję, że Karolina następna odpadnie”, „Karolina jeden wielki dramat - zawsze warto być człowiekiem”, „Bądź dumna z siebie, byłaś super, a Karolina odpadnie zaraz po tobie”, „Absolutnie nie powiem, że się cieszę, a nawet jest mi szkoda Agnieszki. Pomimo że jej nie kibicowałam, to jednak uważam, że to silna dziewczyna i dobra farmerka”, „Dla mnie już nie ma Farmy. Moja idolka odpadła. Szkoda”, „Jaka była, taka była, ale zostawić na koniec świeżaka… Nie fair!”, czytamy.

