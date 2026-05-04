Po półfinale 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" w sieci zawrzało. Najpierw ogromne poruszenie wywołały słowa Piotra Kędzierskiego o rezygnacji z dalszej walki o Kryształową Kulę programu, jednak to decyzja jury o dopuszczeniu do finału aż czterech par sprawiła, że emocje sięgnęły zenitu. Wielu internautów już zarzuca produkcji ustawkę wskazując, kto z pewnością wygra 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Pada jedno nazwisko.

Burza po półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Półfinał 18. edycji „Tańca z gwiazdami” zaczął się jak wielkie sportowe starcie. Pięć par, dwie choreografie na parę i napięcie, które rosło z każdą oceną. Szybko okazało się jednak, że ten wieczór będzie miał więcej zwrotów akcji niż widzowie zdążyli się spodziewać. Najpierw padła informacja, która przestawiła całą układankę do góry nogami. W półfinale "Tańca z Gwiazdami" Piotr Kędzierski ogłosił rezygnację z dalszego udziału w programie. To oznaczało koniec jego rywalizacji w duecie z Magdaleną Tarnowską, a jednocześnie wyraźny sygnał, że półfinał nie potoczy się według standardowego scenariusza.

W finałowej stawce znalazły się dwie pary: Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Los pozostałych duetów miała rozstrzygnąć dogrywka między Pauliną Gałązką i Michałem Bartkiewiczem oraz Magdaleną Boczarską i Jackiem Jeschke. Obie pary zatańczyły cza-czę do utworu "Let’s get loud" Jennifer Lopez, a o wyniku decydowali wyłącznie jurorzy. Decyzją Rafała Maseraka, Ewy Kasprzyk, Tomasza Wygody i Iwony Pavlović do finału 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" zakwalifikowali się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, ale zamiast zamknięcia tematu pojawił się kolejny zapalnik.

Gdy wydawało się, że wszystko jest już przesądzone, ogłoszono zaskakującą decyzję. Do finału dopuszczono także Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza. Efekt? Widzowie "Tańca z Gwiazdami" zarzucili produkcji ustawkę. W sieci zawrzało, a w komentarzach już zaczęły przewijać się nazwiska potencjalnej zwycięskiej pary.

Kto wygra 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Widzowie nie mają wątpliwości

Tuż po emisji półfinału "Tańca z Gwiazdami" część widzów wprost podważała sens dogrywki. Internauci nie tylko gorzko komentowali rezygnację Kędzierskiego, ale też wysnuwali zarzuty o rzekomą "ustawkę" oraz nierespektowanie głosów widzów przez jury. Jednocześnie w sieci wybrzmiała druga, zupełnie inna reakcja. Część sympatyków tanecznego hitu Polsatu z udziałem celebrytów jest przekonana, że produkcja show już wie, kto wygra 18. edycję "Tańca z Gwiazdami".

To po co ludzie głosują? Skoro produkcja robi se co tydzień co chce. Niech produkcja dzisiaj już powie kto wygra za tydzień, bo już raczej to wiedzą - czytamy w komentarzach na instagramowym koncie ''Tańca z Gwiazdami''.

W samym środku tej burzy znalazła się Magdalena Boczarska. W półfinale jej duet z Jackiem Jeschke za walca wiedeńskiego otrzymał 38 punktów, a za rumbę maksymalne 40. W tle przewijało się też przekonanie, że w dogrywce lepiej wypadła Paulina Gałązka, a decyzja jury o dopuszczeniu aż dwóch par do finału sprawiła, że obok głosów zachwytu pojawiały się sugestie, że para Boczarskiej i Jeschke jest faworyzowana przez produkcję.

Kiepsko to wyszło. Paulina zasłużyła na finał po dogrywce i wychodzi na to, że Boczarska ''miała zapisane w kontrakcie'' dojście do finału.

Pani Magda jest faworyzowana w tym programie - czytamy w komentarzach.

By tego było mało, zdaniem internautów, gdyby wyniki show zależały jedynie od jury, to właśnie Magdalena Boczarska wygrałaby 18. edycję "Tańca z Gwiazdami".

Jeśli faktycznie głosy widzów się liczą to Magda tego nie wygra .... jest ulubienicą jury, ale widzów nie do końca - czytamy w komentarzach.

Jak się okazuje największym faworytem do wygranej według widzów jest Sebastian Fabijański.

Magdalena Boczarska jest faworyzowana od początku, finał należy się tylko Sebastianowi Fabijańskiemu.

Boczarska nie zniesie tej porażki w finale, Komarnickiej się obawiała, a tu proszę, przegra z Fabijańskim.

Najbardziej uczciwie będzie jeśli wygra Sebastian i Julia. Każdy ich taniec zachwyca. - piszą internauci.

Myślicie, że to właśnie Sebastian Fabijański i Julia Suryś wygrają 18. edycję "Tańca z Gwiazdami"?

