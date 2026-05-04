Już wiadomo, kto wygra "Taniec z Gwiazdami"? Zaskakujące wieści tuż po półfinale
Za nami emocjonujący półfinał "Tańca z Gwiazdami" podczas którego z dalszego udziału w show zrezygnował "Piotr Kędzierski". Do finału, ku zaskoczeniu wszystkich, przeszły aż cztery pary, a widzowie już zarzucają produkcji ustawkę. By tego było mało, większość z nich już jest przekanana, kto wygra 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". W komentarzach przewija się głównie jedno nazwisko.
Po półfinale 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" w sieci zawrzało. Najpierw ogromne poruszenie wywołały słowa Piotra Kędzierskiego o rezygnacji z dalszej walki o Kryształową Kulę programu, jednak to decyzja jury o dopuszczeniu do finału aż czterech par sprawiła, że emocje sięgnęły zenitu. Wielu internautów już zarzuca produkcji ustawkę wskazując, kto z pewnością wygra 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Pada jedno nazwisko.
Burza po półfinale "Tańca z Gwiazdami"
Półfinał 18. edycji „Tańca z gwiazdami” zaczął się jak wielkie sportowe starcie. Pięć par, dwie choreografie na parę i napięcie, które rosło z każdą oceną. Szybko okazało się jednak, że ten wieczór będzie miał więcej zwrotów akcji niż widzowie zdążyli się spodziewać. Najpierw padła informacja, która przestawiła całą układankę do góry nogami. W półfinale "Tańca z Gwiazdami" Piotr Kędzierski ogłosił rezygnację z dalszego udziału w programie. To oznaczało koniec jego rywalizacji w duecie z Magdaleną Tarnowską, a jednocześnie wyraźny sygnał, że półfinał nie potoczy się według standardowego scenariusza.
W finałowej stawce znalazły się dwie pary: Sebastian Fabijański i Julia Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Los pozostałych duetów miała rozstrzygnąć dogrywka między Pauliną Gałązką i Michałem Bartkiewiczem oraz Magdaleną Boczarską i Jackiem Jeschke. Obie pary zatańczyły cza-czę do utworu "Let’s get loud" Jennifer Lopez, a o wyniku decydowali wyłącznie jurorzy. Decyzją Rafała Maseraka, Ewy Kasprzyk, Tomasza Wygody i Iwony Pavlović do finału 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" zakwalifikowali się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, ale zamiast zamknięcia tematu pojawił się kolejny zapalnik.
Gdy wydawało się, że wszystko jest już przesądzone, ogłoszono zaskakującą decyzję. Do finału dopuszczono także Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza. Efekt? Widzowie "Tańca z Gwiazdami" zarzucili produkcji ustawkę. W sieci zawrzało, a w komentarzach już zaczęły przewijać się nazwiska potencjalnej zwycięskiej pary.
Kto wygra 18. edycję "Tańca z Gwiazdami". Widzowie nie mają wątpliwości
Tuż po emisji półfinału "Tańca z Gwiazdami" część widzów wprost podważała sens dogrywki. Internauci nie tylko gorzko komentowali rezygnację Kędzierskiego, ale też wysnuwali zarzuty o rzekomą "ustawkę" oraz nierespektowanie głosów widzów przez jury. Jednocześnie w sieci wybrzmiała druga, zupełnie inna reakcja. Część sympatyków tanecznego hitu Polsatu z udziałem celebrytów jest przekonana, że produkcja show już wie, kto wygra 18. edycję "Tańca z Gwiazdami".
To po co ludzie głosują? Skoro produkcja robi se co tydzień co chce. Niech produkcja dzisiaj już powie kto wygra za tydzień, bo już raczej to wiedzą
W samym środku tej burzy znalazła się Magdalena Boczarska. W półfinale jej duet z Jackiem Jeschke za walca wiedeńskiego otrzymał 38 punktów, a za rumbę maksymalne 40. W tle przewijało się też przekonanie, że w dogrywce lepiej wypadła Paulina Gałązka, a decyzja jury o dopuszczeniu aż dwóch par do finału sprawiła, że obok głosów zachwytu pojawiały się sugestie, że para Boczarskiej i Jeschke jest faworyzowana przez produkcję.
Kiepsko to wyszło. Paulina zasłużyła na finał po dogrywce i wychodzi na to, że Boczarska ''miała zapisane w kontrakcie'' dojście do finału.
Pani Magda jest faworyzowana w tym programie
By tego było mało, zdaniem internautów, gdyby wyniki show zależały jedynie od jury, to właśnie Magdalena Boczarska wygrałaby 18. edycję "Tańca z Gwiazdami".
Jeśli faktycznie głosy widzów się liczą to Magda tego nie wygra .... jest ulubienicą jury, ale widzów nie do końca
Jak się okazuje największym faworytem do wygranej według widzów jest Sebastian Fabijański.
Magdalena Boczarska jest faworyzowana od początku, finał należy się tylko Sebastianowi Fabijańskiemu.
Boczarska nie zniesie tej porażki w finale, Komarnickiej się obawiała, a tu proszę, przegra z Fabijańskim.
Najbardziej uczciwie będzie jeśli wygra Sebastian i Julia. Każdy ich taniec zachwyca.
Myślicie, że to właśnie Sebastian Fabijański i Julia Suryś wygrają 18. edycję "Tańca z Gwiazdami"?
