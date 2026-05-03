Już dziś poznamy finalistów 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Relacja z 9. odcinka
Przed nami półfinał osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Już dziś wieczorem dowiemy się, które pary wezmą udział w wielkim finale tanecznego show. Jak tym razem poradzą sobie uczestnicy i jak ocenią ich jurorzy, a przede wszystkim widzowie? Zapraszamy na relację z odcinka "Tańca z Gwiazdami".
Lada chwila rozpocznie się dziewiąty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Choć trudno w to uwierzyć, to już dziś wieczorem widzowie zobaczą półfinałową odsłonę show Polsatu. Na parkiecie zaprezentuje się pięć par, które będą walczyć o przejście do wielkiego finału.
Kto w półfinale "Tańca z Gwiazdami 18"?
Tydzień temu poznalismy półfinałowy skład "Tańca z Gwiazdami". Niestety, w ćwierćfinale show z marzeniami o Kryształowej Kuli musieli pożegnać się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta. Oznacza to, że dziś wieczorem o wejście do finału zawalczą:
- Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Kilka dni temu produkcja "Tańca z Gwiazdami" wydała pilny komunikat ws. finału i wtedy stało się jasne, że w półfinale dojdzie do dogrywki.
Głosami widzów i jurorów do finału przejdą bezpośrednio 2 pary. O tym, kto zajmie ostatnie, trzecie miejsce w finałowym składzie, zadecydują jurorzy w wielkiej dogrywce na koniec odcinka!
Kto przejdzie do finału "Tańca z Gwiazdami 18"? Zapraszamy na relację z dziewiątego odcinka show.
