Lada chwila rozpocznie się dziewiąty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Choć trudno w to uwierzyć, to już dziś wieczorem widzowie zobaczą półfinałową odsłonę show Polsatu. Na parkiecie zaprezentuje się pięć par, które będą walczyć o przejście do wielkiego finału.

Kto w półfinale "Tańca z Gwiazdami 18"?

Tydzień temu poznalismy półfinałowy skład "Tańca z Gwiazdami". Niestety, w ćwierćfinale show z marzeniami o Kryształowej Kuli musieli pożegnać się Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta. Oznacza to, że dziś wieczorem o wejście do finału zawalczą:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 9: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Kilka dni temu produkcja "Tańca z Gwiazdami" wydała pilny komunikat ws. finału i wtedy stało się jasne, że w półfinale dojdzie do dogrywki.

Głosami widzów i jurorów do finału przejdą bezpośrednio 2 pary. O tym, kto zajmie ostatnie, trzecie miejsce w finałowym składzie, zadecydują jurorzy w wielkiej dogrywce na koniec odcinka! przekazała produkcja show.

Kto przejdzie do finału "Tańca z Gwiazdami 18"? Zapraszamy na relację z dziewiątego odcinka show.

Zobacz także: