Wiadomość o nagłej śmierci Jakuba Łozy obiegła branżę 3 maja i wywołała szok. Aktor kojarzony m.in. z serialu „Barwy szczęścia”, a także trener personalny i kulturysta, zmarł w wieku 41 lat. Jego agentka, Ewa Rączy z warszawskiej agencji Skene, podkreśla, że jeszcze niedawno spotykali się przy pracy, a nic w jego zachowaniu nie zapowiadało takiego finału. Rodzina przekazała już też szczegóły pożegnania w Rzeszowie.

Nie żyje Jakub Łoza. Agentka aktora znanego z „Barw szczęścia” zabrała głos

Ewa Rączy nie ukrywa, że informacja o odejściu Jakuba Łozy była dla niej wstrząsem. Z jej relacji wynika, że widywali się przy okazji zawodowych działań. Planowali kolejne kroki, dopinali szczegóły, pracowali nad materiałami potrzebnymi aktorowi w dalszym rozwoju. Agentka zwraca uwagę, że Łoza sprawiał wrażenie osoby aktywnej i w dobrej formie, dlatego dramatyczna wiadomość tym mocniej zaskoczyła otoczenie.

Śmierć Jakuba Łozy jest dla mnie absolutnym szokiem, wiadomością, która spadła jak grom z jasnego nieba. Jeszcze niedawno widywaliśmy się przy okazji pracy. Był aktywny, świetnie wyglądał, sprawiał wrażenie człowieka w pełni sił. Nic nie zapowiadało tragedii. Nie miałam żadnych informacji ani od niego, ani od jego bliskich, że zmaga się z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi powiedziała Ewa Rączy na łamach „Faktu”.

Jakub Łoza był postacią rozpoznawaną przez widzów polskich seriali. Telewizyjna publiczność mogła kojarzyć go z epizodów w produkcjach takich jak „Barwy szczęścia”, „Szpital św. Anny” czy „Najpierw ucichły ptaki”, a jednocześnie świetnie odnajdywał się w świecie sportu. W mediach społecznościowych regularnie motywował do dbania o zdrowie i zmianę stylu życia, budując wokół tego swoją codzienną komunikację.

Miał jasno wytyczony kierunek, był pracowity, zdyscyplinowany i bardzo konsekwentny. Z otwartością przyjmował sugestie, potrafił się zmieniać i rozwijać - choćby wtedy, gdy zdecydował się odejść od wizerunku stricte sportowego na rzecz bardziej aktorskiego. Radził sobie świetnie przed kamerą, miał naturalność i lekkość w kontakcie z ludźmi. Był człowiekiem młodym, pełnym energii, zaangażowanym i uzdolnionym, a przy tym serdecznym i ciepłym. Kimś, kto dawał innym coś dobrego - swoją obecność, profesjonalizm i pozytywną energię. Tym bardziej trudno pogodzić się z jego odejściem. To naprawdę nie do uwierzenia przekazała.

Warto przypomnieć, że to za pośrednictwem mediów dowiedzieliśmy się, że znany z „Barw szczęścia” Jakub Łoza nie żyje.

Jakub Łoza walczył z chorobą. Rodzina poinformowała o pogrzebie

Z ustaleń przekazanych przez osoby z jego otoczenia wynika, że Jakub Łoza od pewnego czasu zmagał się z chorobą. Dwa tygodnie przed śmiercią poinformował w sieci, że jest w trakcie leczenia. W swoim wpisie podkreślał spokój, zaufanie i akceptację tego etapu.

Rodzina Jakuba Łozy poinformowała, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 maja 2026 roku o godz. 11:30 na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie. To tam, w jego rodzinnym mieście, ma dojść do ostatniego pożegnania.

Zobacz także: