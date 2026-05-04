Hanna Bieluszko ujawniła, z jakim nowotworem walczy. Trwa zbiórka

Hanna Bieluszko przekazała, że zmaga się z nowotworem jelita grubego. Choć najtrudniejszy etap walki o życie ma już za sobą, teraz wchodzi w kolejny, równie wymagający rozdział: intensywną, specjalistyczną rehabilitację. To ona ma otworzyć jej drogę do odzyskania sprawności i powrotu do pracy. Ruszyła zbiórka na 200 tys. zł, a na moment publikacji na koncie było już ponad 118 tys. zł.

Hanna Bieluszko walczy z nowotworem jelita grubego. „Czułam, jakbym zrobiła coś niestosownego”

Wiadomość o chorobie Hanny Bieluszko wywołała duże poruszenie w mediach. Aktorka udzieliła obszernego wywiadu serwisowi Onet Kultura, w którym po raz pierwszy publicznie powiedziała o diagnozie. Przy okazji ujawniła też, że kwestia jej problemów zdrowotnych okazała się problematyczna w pewnych środowiskach. Zasugerowała, że nowotwór - szczególnie jelita grubego - to nadal temat tabu.

Kiedy w eleganckim towarzystwie zaczynałam mówić o moim raku, czułam, jakbym zrobiła coś niestosownego. Taki bąk puszczony między kulturalnymi ludźmi, którzy zupełnie nie wiedzą, jak się zachować: skomentować czy lepiej udawać, że się nie usłyszało. Rak to jedno, ale rak jelita grubego... Bo ja mam raka jelita grubego, proszę państwa powiedziała w rozmowie z Dawidem Dudką.

Trwa zbiórka na leczenie Hanny Bieluszko. Zebrano imponującą kwotę

Kilka tygodni temu uruchomiono zbiórkę na leczenie gwiazdy „M jak miłość” i „Barw szczęścia”. W opisie inicjatywy podkreślono, że choć udało się wygrać najważniejszą bitwę, konsekwencje długiej walki okazały się dotkliwe. Teraz stawką jest nie tylko powrót do codziennego funkcjonowania, ale też odzyskanie sił potrzebnych do pracy na scenie.

Kwota wyznaczona na zbiórce to 200 tys. zł. Już na starcie było widać, jak wiele osób trzyma kciuki za Hannę Bieluszko. Jak dotąd zebrano ponad 118 tys. zł.

Hanię dotknęła zabójcza choroba. Udała się walka o życie, jednak w trakcie tej wycieńczającej organizm walki kruchy organizm poniósł ogromne uszkodzenia. Teraz niezbędna jest kolejna walka - o powrót do sprawności, żeby mogła wrócić do zdrowia i jak najszybciej znów stanąć na scenie czytamy w opisie.

Potrzebna jest intensywna, specjalistyczna i niestety kosztowna rehabilitacja. A my prosimy, żeby ją w tym wesprzeć dodano.

Środowisko artystyczne wspiera Hannę Bieluszko w trudnym momencie

Hanna Bieluszko jest szczególnie mocno związana z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. To właśnie przedstawiciele teatru kilka tygodni wcześniej informowali, że mierzy się z bardzo trudną chorobą. Teraz wiadomo już, z jak poważnym wyzwaniem przyszło jej się zmierzyć.

Widzowie kojarzą ją z wielu tytułów. Wystąpiła m.in. w „Łabędzim śpiewie”, „Seksmisji” i „Moim biegunie”, a także w serialach „M jak miłość” oraz „Barwy szczęścia”. Wielu z nich postanowiło wesprzeć chorującą aktorkę w tym trudnym momencie.

