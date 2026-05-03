Sebastian Fabijański od samego początku osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" zaskakuje kolejnymi świetnymi występami. Tak też było również dzisiaj. W półfinałym odcinku Sebastian Fabijański i Julia Suryś zatańczyli walca angielskiego i oczarowali wszystkich. Posypały się cztery "10" od jurorów.

Sebastian Fabijański zachwycił w półfinale "Tańca z Gwiazdami"

Choć trudno w to uwierzyć, to już wkrótce zakończy się osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Dziś wieczorem poznamy finalistów, którzy zaprezentują się w finale, który odbędzie się już w następną niedzielę. W półfinale uczestnicy zrobili wszystko, aby zgarnąć jak najwiecej punktów od jurorów i głosów od widzów. Gałązka i Bartkiewicz pozamiatali w półfinale "Tańca z Gwiazdami", ale nie tylko oni otrzymali od jurorów cztery "10". Kolejną parą, która zachwyciła jurorów byli Sebastian Fabijański i Julia Suryś.

Para numer "1" zaprezentowała walca angielskiego i pokazała klasę!

Jeśli chodzi o techniczną sprawę to było genialne komentował zachwycony Rafał Maserak.

Para otrzymała 40 punktów, ale nie tyko jurorzy byli nimi zachwyceni.

Fani "Tańca z Gwiazdami" chcą Fabijańskiego i Suryś w finale

W sieci pojawiło się już nagranie z występem Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś, a w komentarzach zawrzało. Fani programu chcą zobaczyć parę numer "1" w kolejnym odcinku - nie wyobrażają sobie finału bez Fabijańskiego i Suryś.

Sebastian to najlepszy tancerz w tej edycji, serio

Piękny, lekki, romantyczny, najpiękniejszy walc angielski WSZYSTKICH edycji tańca z gwiazdami

On musi to wygrać komentują fani.

Tylko spójrzcie, jak Sebastian Fabijański zatańczył w półfinale "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz także: Fall i Żudziewicz zatańczyli rumbę i zapewnili sobie miejsce w finale "TzG"? Dali czadu

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby YouTube i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA