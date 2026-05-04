Maj to dla Anny i Roberta Lewandowskich wyjątkowy miesiąc. To właśnie w maju na świat przyszły ukochane córki sportowego małżeństwa -Klara i Laura. Z okazji 9. urodzin Klary i zbliżających się 6. urodzin Laury zawodnik FC Barcelony i uwielbiana trenerka zorganizowali swoim pociechom wspólną imprezę, pełną atrakcji i zachwycających dekoracji. Tylko popatrzcie na te kadry.

Tak Anna i Robert Lewandowscy świętują urodziny córek

Zgodnie z tradycją także tegoroczne urodziny Klary i Laury Lewandowskich rodzice połączyli w jedną, wspólną imprezę. W sieci pojawiło się pamiątkowe zdjęcie całej czwórki zrobione na tarasie w luksusowej posiadłości sportowego małżeństwa w Hiszpanii.

Co to był za weekend! W tym tygodniu moje dziewczynki kończą 9 i 6 lat! Dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla Klary! Wszystkiego najlepszego z okazji 9. urodzin, Klara! Każdy dzień wypełniasz swoim śmiechem, ciekawością i tą niesamowitą iskrą, która sprawia, że jesteś sobą. Jestem bardzo dumny z osoby, którą się stajesz. Pamiętajcie zawsze, obie, że bez względu na wszystko tata zawsze was wspiera - napisał na Instagramie Robert Lewandowski.

Nagraniem z tego momentu podzieliła się na Instagramie także Anna Lewandowska. Widzimy na nim ekscytację dziewczynek ze zdmuchiwania świeczek z urodzinowego tortu.

Podwójne urodziny, dwa małe serduszka, jedna wielka miłość. Moje piękne dziewczynki… Klara – dziś kończy 9 lat. Moja rozważna, silna, piękna dziewczynka. I moja malutka, która wkrótce skończy 6 lat – pełna światła, radości i niekończącej się wyobraźni. Obserwowanie, jak dorastacie, to największy dar w moim życiu. Jesteście tak różne, a jednocześnie tak idealnie ze sobą zgrane. Życzę wam obu życia pełnego odwagi, dobroci, śmiechu i marzeń. Zachowajcie ciekawość, pozostańcie wierne sobie i zawsze pamiętajcie, jak bardzo jesteście kochane. Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, moje dziewczynki. Mama - napisała na Instagramie Anna Lewandowska.

Klara urodziła się 4 maja 2017 r. i właśnie skończyła 9 lat. Laura przyszła na świat 6 maja 2020 r., więc w tym tygodniu kończy 6 lat. To już tradycja, że te dwa majowe terminy spinają się w jedno rodzinne święto, którym Anna i Robert Lewandowscy z dumą chwalą się w swoich mediach społecznościowych.

Imponujące torty i wspólna urodzinowa impreza córek Anny i Roberta Lewandowskich

Niedawno Anna i Robert Lewandowscy pokazali, jak spędzają Wielkanoc. Para opublikowała wtedy rodzinny kadr wprost z ogrodu ze swojej posiadłości w Hiszpanii. Ten sam anturaż para wybrała także do celebrowania urodzin swoich córek. Na nagraniu zamieszczonym w sieci przez Annę Lewandowską widzimy Klarę i Laurę w strojach kąpielowych. tuż nad basenem. Roześmiane dziewczynki zachwycają się różowym tortem, na którym tuż obok sportowych elementów nawiązujących do piłki nożnej, jak bramka czy charakterystyczne czarno-białe piłki, nie zabrakło również bajkowego motywu rodem z netflixowego hitu dla najmłodszych - "K-popowe łowczynie demonów".

Co więcej, nie skończyło się na jednym wspólnym torcie, jakim na swoich instagramowych profilach pochwalili się Anna i Robert Lewandowscy. Na imprezie urodzinowej Klary i Laury Lewandowskich znalazły się dwa osobne, imponujące, okolicznościowe ciasta.

Tort Klary Lewandowskiej z okazji jej 9. urodzin utrzymany był w różowo-fioletowej kolorystyce. Pierwsze piętro ozdobione zostało białymi liniami, nawiązującymi do siatki bramkowej, na środku której widniało logo FC Barcelony. Kolejne piętro imitowało swoją kolorystyką i kształtem piłkę do piłki nożnej, zaś zwieńczeniem tortu było różowe piętro z okazałą cyfrą "9". Do tego złoty topper z napisem "Happy Birthday" i piłką do piłki nożnej.

Na zbliżoną kolorystykę zdecydowała się także 6-letnia Laura, choć jej tort daleki był od tego, na jaki postawiła jej starsza siostra. Młodsza córka Anny i Roberta Lewandowskich celebrowała 6. urodziny fioletowo różowym tortem z motywem bajki "K-popowe łowczynie demonów". Pierwsze piętro zdobiły podobizny głównych bohaterek filmu, kolejne przypominało zaś dyskotekową kulę. Zwieńczenie stanowiło klasyczne piętro na bazie koła z napisem "Laura 6".

Zobacz także:

Ania Lewandowska ujawniła całą prawdę o swoim życiu. Jest inaczej niż sądzono

Tak wygląda nowy salon Anny Lewandowskiej. Hiszpańska willa przeszła odnowę

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Imponujące torty i wspólna urodzinowa impreza córek Anny i Roberta Lewandowskich, Fot. Instagram/annalewandowska