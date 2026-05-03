Agnieszka z "Rolnik szuka żony" pokazała ukochanego. Uczestniczka dwunastej edycji programu Telewizyjnej Jedynki opublikowała na Instagramie zdjęcia, które mówią więcej niż tysiąc słów. Agnieszka jest zakochana i nie zamierza tego dłużej ukrywać. Posypały się komentarze.

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" znalazła szczęście po programie

Agnieszka była kandydatką Krzysztofa z dwunastej edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik nie ukrywał, że to właśnie ona od samego początku była jego faworytką. Agnieszka na co dzień mieszka w Londynie, ale w poszukiwaniu miłości przyjechała do Krzysztofa i razem próbowali stworzyć bliską relację. I chociaż wydawało się, że mają szansę na szczęśliwy związek to ostatecznie tak się nie stało. Agnieszka wróciła do Londynu, a niedługo po finale Krzysztof z "Rolnika" podzielił się radosną nowiną informując, że zaręczył się z nową wybranką.

Teraz okazuje się, że również Agnieszka odnalazła swoje szczęście. Była kandydatka Krzysztofa opublikowała na swoim profilu na Instagramie romantyczne zdjęcia z nowym partnerem.

Królowa lodu roztopiona przez właściwą osobę Agnieszka ogłosiła w mediach społecznościowych.

Agnieszka z "Rolnika" jest zakochana. Fani komentują

Agnieszka zdobyła spora sympatię widzów programu "Rolnik szuka żony", a dziś fani mogą śledzić jej dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz, kiedy pochwaliła się swoim szczęściem i pokazała ukochanego internauci od razu zareagowali i ruszyli z komentarzami.

Pięknie razem wyglądacie, aż cieplutko robi się na sercu. Dużo miłości i wytrwałości

Gratuluję i życzę duuuużo miłości i szczęścia, choć widzę że już jest czytamy w komentarzach.

Tylko spójrzcie na te kadry. Widać, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" jest naprawdę szczęśliwa u boku swojego partnera.

