Maria Prażuch-Prokop, instruktorka jogi i twórczyni działająca w internecie, po raz pierwszy tak wyraźnie odniosła się do zmian w życiu prywatnym po rozstaniu z Marcinem Prokopem. Kilka tygodni po kwietniowym ogłoszeniu końca małżeństwa w rozmowie dla Wirtuelnej Polski opowiedziała, dlaczego konsekwentnie trzymała się z dala od show-biznesu, a także co dziś pomaga jej utrzymać równowagę.

Maria Prażuch-Prokop szczerze o show-biznesie

Dokładnie 14 kwietnia 2026 roku okazało się, że Marcin Prokop i Maria Prażuch-Prokop rozstali się po ponad 20 latach. Do sieci trafiło wówczas oświadczenie byłej pary, która ogłosiła, że ich zwiazek to już przeszłość. Teraz, kilka tygodni po ogłoszeniu rozstania, Maria Prażuch-Prokop przerwała milczenie i udzieliła wywiadu dla Wirtualnej Polski.

Maria Prażuch-Prokop jasno stawia granicę: rozpoznawalność jej byłego męża nie była dla niej przepustką do życia w świetle reflektorów. Podkreśla, że nigdy nie czuła się częścią tego świata i nie miała potrzeby uczestniczyć w wydarzeniach branżowych ani budować wizerunku na czerwonych dywanach.

(...) ja w ogóle nie czuję się częścią show-biznesu. Tradycyjne media – telewizja, wielkie gale, czerwone dywany – to świat aktorów, piosenkarzy i dziennikarzy. Ja działam w internecie, buduję społeczność kobiet zainteresowanych jogą i świadomym życiem. To, że mój były już mąż jest osobą rozpoznawalną, nie oznaczało dla mnie automatycznego wejścia w ten świat. Nigdy tego nie chciałam. To był świadomy wybór, ale nie nazwałabym tego ''milczeniem''. Po prostu nie chciałam zapraszać obcych do naszego życia prywatnego. Maria Prażuch-Prokop pwiedziała dla Wirtualnej Polski.

Prażuch-Prokop o nowym etapie życia po rozstaniu

Maria Prażuch-Prokop, która rozpoczęła nowy etap życia w wywiadzie zdradziła, co pomogło jej zachować spokój. Była żona Marcina Prokopa mówi wprost:

Z pracy nad sobą. To nie jest coś, co pojawia się nagle – to jest proces, który trwa latami. Joga bardzo mnie tego nauczyła. I nie mówię tu tylko o praktyce fizycznej z ciałem, o rozciąganiu czy oddechu, ale o całym systemie, który uczy uważności, zatrzymania się, przyglądania się sobie i swoim reakcjom. W pewnym momencie zaczynasz rozumieć, że nie wszystko trzeba rozgrywać na zewnątrz, nie wszystko trzeba komentować, tłumaczyć, uzasadniać

Ten spokój bierze się też z akceptacji – tego, że życie składa się z różnych etapów i że nie każdy z nich trwa wiecznie. Dziś czuję, że jestem we właściwym miejscu. dodała.

