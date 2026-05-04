Tuż przed wielkim finałem "Sanatorium miłości" doszło do nieoczekiwanych zmian. Emilia i Henryk zaczęli naprawiać swoją relację, Teresa odważyła się na zaskakujący krok u boku Zbyszka, a Anna w dość ostry sposób zakończyła relację z Olkiem. Już jest nowy zwiastun finałowego odcinka "Sanatorium miłości" i wygląda na to, że atmosfera będzie gorąca, a podkręci ją Teresa swoimi słowami o uczestnikach. Co tam się wydarzy? Zobaczcie najnowszy zwiastun!

Zwiastun finałowego odcinka "Sanatorium miłości"

Wielki finał "Sanatorium miłości" już 10 maja. To wtedy dowiemy się, czy któraś z par zamierza kontynuować relację po programie. Szansa pojawiła się znów dla Emilii i Henryka, którzy mimo wcześniejszego napięcia, kiedy uczestnik zaprosił na randkę Ewę, zdecydowali się dać sobie szansę. Wokół "Sanatorium miłości" narastają skrajne emocje. W zwiastunie widać Henryka i Emilię tańczących, ale na koniec emocje wzbudziła też zaskoczona mina kuracjusza, który wprost mówi o pomyłce. Czyżby między nim a Emilią znów się coś wydarzyło?

To jest chyba jakaś pomyłka - mówi na koniec mocno zaskoczony Henryk R.

Z kolei Zbyszek odważył się zaprosić na bal Teresę, ale jej niewyraźna mina mówi dość wymownie, że nie była ona zachwycona.

Czy przyjmujesz moje zaproszenie na bal? - zapytał Zbyszek Teresę

W zwiastunie widać, że uczestnicy dobrze się bawią, choć napięcia są odczuwalne przez cały czas... Wybór Królowej i Króla Turnusu zapewne wzbudzi jeszcze większe emocje.

Teresa w ogniu krytyki po słowach o uczestnikach "Sanatorium miłości"

Fani "Sanatorium miłości" nie szczędzą mocnych słów po adresem Teresy, która w tak niepochlebnych słowach wyraziła się o mężczyznach, którzy też szukali miłości w programie. Po tym, jak zaciekawiona Lilla zapytała:

Ciekawe, jak nasi Panowie wystąpią? - zastanawiała się Lilka

Z kolei Teresa dość bezpośrednio skwitowała:

Nawet jakby złoto założyli, to by źle wyglądali - powiedziała Teresa

Internauci są oburzeni, że padły takie słowa. Już wcześniej emocje wywoływała widoczna niecięć Teresy do mężczyzn, ale takie podsumowanie na koniec zszokowało jeszcze bardziej:

Teresa powiedziała, że Panowie choćby złoto nałożyli, będą źle wyglądać... Tereso... mowa jest srebrem, a milczenie zlotem

Pani Teresko, proszę trochę wyluzować i dać szanse miłości, jeśli taka się przydarzy.

Nie wiem po co Teresa poszła do tego programu

Będziecie oglądać finał "Sanatorium miłości"?

Finał Sanatorium miłości fot. screen Facebook

