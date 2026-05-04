Księżniczka Eugenia, córka Andrzeja Mountbattena-Windsora i Sarah Ferguson, spodziewa się trzeciego dziecka. Radosną nowinę ogłoszono 4 maja 2026 r. w mediach społecznościowych brytyjskiej rodziny królewskiej. W komunikacie podano, że król Karol III zachwycony.

Brytyjska rodzina królewska ma powody do świętowania. W miniony weekend księżniczka Charlotte celebrowała 11. urodziny, a teraz okazuje się, że niebawem grono royalsów się powiększy. W oficjalnym przekazie potwierdzono, że księżniczka Eugenia i jej mąż Jack Brooksbank spodziewają się trzeciego dziecka, a termin narodzin wyznaczono na lato 2026. Pałac Buckingham zasygnalizował też, że król Karol III zna już tę wiadomość i przyjął ją z dużą radością.

Jej Królewska Wysokość Księżniczka Eugenia oraz pan Jack Brooksbank z radością ogłaszają, że spodziewają się swojego trzeciego dziecka, które ma przyjść na świat tego lata. August (5 lat) i Ernest (2 lata) również bardzo cieszą się na myśl o kolejnym rodzeństwie, które dołączy do rodziny. Jego Królewska Mość Król został poinformowany o tej wiadomości i jest nią zachwycony - czytamy na oficjalnym instagramowym koncie króla Karola III i królowej Camilli.

Uwagę od razu przyciągnął detal, który świetnie pasuje do spokojnego stylu komunikacji Eugenii. Zamiast stylizowanej sesji brzuszkowej, w sieci pojawiła się fotografia, na której synowie księżniczki Eugenii jej mąż Jacka Brooksbanka oglądają wydruk USG.

W komunikacie przypomniano, że Eugenia i Brooksbank wychowują już dwóch synów: Augusta i Ernesta. Podano także ich wiek: August ma pięć lat, a Ernest dwa. To właśnie chłopcy pojawiają się w centrum kadru związanego z ogłoszeniem ciąży, co natychmiast ustawiło narrację wokół rodzinnego, ciepłego tonu, zamiast wokół dworskich formalności. Pałac podkreślił, że starsi bracia również czekają na tę zmianę z entuzjazmem.

Ciąża księżniczki Eugenii w cieniu skandalu jej ojca. Rodzina królewska się powiększy

Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank są małżeństwem od października 2018 roku. Od tego czasu konsekwentnie pokazują, że w życiu prywatnym wybierają raczej umiar niż show. Tym bardziej mocno wybrzmiało, że wiadomość o trzeciej ciąży została podana w oficjalnym kanale brytyjskiej rodziny królewskiej i wprost wskazano przybliżony termin porodu.

W tle tej radosnej informacji pojawia się też kontekst, o którym regularnie przypominają media: kontrowersje związane z księciem Andrzejem, ojcem księżniczki Eugenii i księżniczki Beatrycze, związany z wątkami dotyczącymi Jeffreya Epsteina. To właśnie dlatego część sympatyków brytyjskiej rodziny królewskiej odczytuje dzisiejsze ogłoszenie jako próbę utrzymania skupienia na sprawach rodzinnych, bez wchodzenia w tematy, które od miesięcy wywołują napięcia wokół nazwiska.

