Wywiad Marianny Dufek, byłej żony Kamila Durczoka, który pojawił się w mediach kilka miesięcy po śmierci jednego z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów telewizyjnych, wywołał duże poruszenie. Dziennikarka TVP szczerze opowiedziała o mrocznych sekretach byłego męża. Teraz głos zabrał brat dziennikarza, który był twarzą "Faktów". Narracja Dominika Durczoka wygląda jednak nieco inaczej. To on był z Kamilem Durczokiem w jego ostatnich chwilach. Ujawnił, jak wyglądała jego walka z demonami i ostatnie pożegnanie, które odbyło się w makabrycznych okolicznościach. Brat Kamila Durczoka do końca mu pomagał: "Błagał, żebym przyjechał, mówił, że się boi..." W rozmowie z "Faktem" brat Kamila Durczoka przyznał, że był jedną z ostatnich osób, które nie odwróciły się od dziennikarza i pomagały mu do jego śmierci. Udzielając szczerego wywiadu, Dominik Durczok ujawnił, że wierzył w poprawę stanu zdrowia brata. Przedstawił prezentera telewizyjnego w zupełnie inny sposób. Marianna Dufek opowiedziała o uzależnieniach i zdradach Kamila Durczoka w głośnym materiale magazynu "Fashion Magazine". Oczami brata Kamil Durczok był osobą uzależnioną od alkoholu, która jednak próbowała wyrwać się ze szponów nałogu. Zobacz także: Żona Kamila Durczoka udzieliła pierwszego wywiadu po śmierci dziennikarza Mówi pan o walce brata z chorobą. Czy on w którymś momencie przestał walczyć? - zapytał dziennikarz "Faktu". Nie, Kamil walczył. Raz sobie lepiej radził, raz gorzej. Ale to nie jest tak, że on miał gen autodestrukcji. Od momentu, gdy została postawiona diagnoza, że jest alkoholikiem, podejmował różne próby leczenia. Pomagał nam m.in. ks. Brząkalik [ks. Piotr Brząkalik, duszpasterz trzeźwości...