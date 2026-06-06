"Tylko mnie poproś do tańca" znów wybrzmiało głośno. Natalia Kukulska podczas festiwalu w Opolu zaśpiewała piosenkę Anny Jantar podczas koncertu "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza". Ta wyjątkowa interpretacja, jak zapowiadała, miała być jej pożegnaniem z wykonywaniem piosenek ukochanej mamy.

Natalia Kukulska w Opolu oddała hołd mamie

To był niezwykły koncert hołdujący talentowi Bogdana Olewicza, który ukształtował nie tylko historię polskiej muzyki ale również zapisał się w sercach milionów Polaków. Sam artysta po zakończeniu wydarzenia mówił:

To był wieczór moich marzeń. (...) Daliście mi odczuć, że u wielu osób te piosenki znalazły swój kąt. W pamięci, w sercu i za to Wam bardzo dziękuję.

Podczas koncertu zaśpiewała m. in. Natalia Kukulska, która przedstawiła swoją interpretację wielkiego hitu śpiewanego przez jej ukochaną mamę Annę Jantar, "Tylko mnie poproś do tańca":

Wyjątkowo zaśpiewam ten utwór, choć bardzo rzadko, okazjonalnie śpiewam piosenki mojej mamy. Bogdan bardzo mnie namawiał, także robię to dla niego, ale i dla siebie, bo ten utwór jest niezwykle przejmujący mówiła w rozmowie z Party.

Natalia Kukulska ujawniła także:

Zdecydowałam też, że to będzie dla mnie też koniec spotykania się z piosenkami mojej mamy.

O czym jest "Tylko mnie poproś do tańca"? Przejmujące znaczenie

Do tej pory wiele osób traktowało „Tylko mnie poproś do tańca” jak klasyczną piosenkę o relacji dwojga ludzi: lekko romantyczną, pełną czułości i tęsknoty. Natalia Kukulska mówi jednak wprost:

Wiele osób myśli, że ''Tylko mnie poproś do tańca'', to jest piosenka napisana o propozycji do kochanka, do mężczyzny. Kobieta zaprasza go do tańca. Tymczasem już dawno Bogdan Olewicz odkrył przede mną interpretację, że jest to piosenka, która jest jak rozmowa z Bogiem, jak targowanie się z Bogiem o to, żeby jeszcze dał trochę pożyć. Więc w kontekście mojej mamy jest to bardzo mocne zestawienie. Dla mnie ten tekst to jest poezja. Tam są takie piękne frazy, jak ''Ty, co słońca rozwieszasz, ty wiesz. Dobrze wiesz'' mówiła w rozmowie z Super Expressem.

W kontekście historii Anny Jantar, ta interpretacja jest szczególnie poruszająca...

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Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Fot. Piętka Mieszko/AKPA