18-ste urodziny córki Izabeli Macudzińskiej były dokładnie takie, jak zapowiadała to sama celebrytka: z rozmachem i w scenerii, która robi wrażenie już od progu. Eliza wkroczyła w dorosłość podczas dużego przyjęcia w Pałacu Jaśminowym, czyli w miejscu szczególnie ważnym dla rodziny, bo to właśnie tam Izabela Macudzińska i jej mąż świętowali swój ślub. Na imprezie pojawiło się około 100 gości, a największe poruszenie wywołał prezent od rodziców.

Huczna 18-stka Elizy Macudzińskiej

Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Pałac Jaśminowy ma już swoją historię w tej rodzinie, więc powrót w te same wnętrza przy okazji osiemnastki córki od razu podniósł rangę wydarzenia. Tym razem nie chodziło jednak o romantyczny klimat wesela, tylko o mocne wejście w dorosłość i świętowanie na dużą skalę.

Około 100 zaproszonych osób oznacza jedno: to nie była kameralna kolacja, tylko pełnoprawna uroczystość z rozmachem, zaplanowana tak, by nikt nie miał wątpliwości, że to wyjątkowy wieczór. W centrum była Eliza i jej moment - a wśród gości nie brakowało najbliższych, którzy przyszli celebrować ten symboliczny krok.

Oprawa poszła w stronę spójnej, łatwej do zapamiętania estetyki. Organizatorzy postawili na dekoracje inspirowane morskim klimatem, co w praktyce oznaczało konsekwentny motyw przewodni i wyraźny kierunek w detalach.

Jubilatka dopasowała się do pomysłu wieczoru: wybrała błękitną stylizację, a całość dopełniła korona. Ten element nie był dodatkiem „dla żartu”, tylko czytelnym sygnałem: to jej wieczór, jej święto i jej pierwsza, bardzo dorosła impreza, którą zapamięta nie tylko ona. Warto przypomnieć, że tuż przed 18-stką Eliza Macudzińska przeszła metamorfozę.

Niezwykły prezent z okazji 18-stki Elizy Macudzińskiej

Choć przyjęcie samo w sobie było głośne, prawdziwy punkt zwrotny przyszedł dopiero wtedy, gdy pojawił się prezent od rodziców. Eliza dostała turkusowe BMW, które od razu stało się numerem jeden całej imprezy. W sieci pokazywano moment, w którym nastolatka podbiega do samochodu - i trudno się dziwić, bo taki upominek nie przechodzi niezauważony.

Doprecyzowano, że to BMW Serii 3 Cabrio. Model nie jest już produkowany, ale nadal jest popularny na rynku wtórnym. Pada też konkret: ceny takich aut zaczynają się od około 45 tys. zł, a za zadbane egzemplarze trzeba zapłacić nawet dwukrotnie więcej.

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fot. Instagram @justuniquebyisabel

fot. Instagram @justuniquebyisabel

fot. Instagram @justuniquebyisabel

fot. Instagram @justuniquebyisabel