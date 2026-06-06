18. urodziny córki Macudzińskiej jak z filmu: pałac, tłum gości i turkusowe BMW
18. urodziny córki Izabeli Macudzińskiej zamieniły się w spektakularne przyjęcie w Pałacu Jaśminowym, gdzie wcześniej celebrytka świętowała własny ślub. Na liście gości miało być ok. 100 osób, a emocje podbił prezent od rodziców: turkusowe BMW Serii 3 Cabrio.
18-ste urodziny córki Izabeli Macudzińskiej były dokładnie takie, jak zapowiadała to sama celebrytka: z rozmachem i w scenerii, która robi wrażenie już od progu. Eliza wkroczyła w dorosłość podczas dużego przyjęcia w Pałacu Jaśminowym, czyli w miejscu szczególnie ważnym dla rodziny, bo to właśnie tam Izabela Macudzińska i jej mąż świętowali swój ślub. Na imprezie pojawiło się około 100 gości, a największe poruszenie wywołał prezent od rodziców.
Huczna 18-stka Elizy Macudzińskiej
Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Pałac Jaśminowy ma już swoją historię w tej rodzinie, więc powrót w te same wnętrza przy okazji osiemnastki córki od razu podniósł rangę wydarzenia. Tym razem nie chodziło jednak o romantyczny klimat wesela, tylko o mocne wejście w dorosłość i świętowanie na dużą skalę.
Około 100 zaproszonych osób oznacza jedno: to nie była kameralna kolacja, tylko pełnoprawna uroczystość z rozmachem, zaplanowana tak, by nikt nie miał wątpliwości, że to wyjątkowy wieczór. W centrum była Eliza i jej moment - a wśród gości nie brakowało najbliższych, którzy przyszli celebrować ten symboliczny krok.
Oprawa poszła w stronę spójnej, łatwej do zapamiętania estetyki. Organizatorzy postawili na dekoracje inspirowane morskim klimatem, co w praktyce oznaczało konsekwentny motyw przewodni i wyraźny kierunek w detalach.
Jubilatka dopasowała się do pomysłu wieczoru: wybrała błękitną stylizację, a całość dopełniła korona. Ten element nie był dodatkiem „dla żartu”, tylko czytelnym sygnałem: to jej wieczór, jej święto i jej pierwsza, bardzo dorosła impreza, którą zapamięta nie tylko ona. Warto przypomnieć, że tuż przed 18-stką Eliza Macudzińska przeszła metamorfozę.
Niezwykły prezent z okazji 18-stki Elizy Macudzińskiej
Choć przyjęcie samo w sobie było głośne, prawdziwy punkt zwrotny przyszedł dopiero wtedy, gdy pojawił się prezent od rodziców. Eliza dostała turkusowe BMW, które od razu stało się numerem jeden całej imprezy. W sieci pokazywano moment, w którym nastolatka podbiega do samochodu - i trudno się dziwić, bo taki upominek nie przechodzi niezauważony.
Doprecyzowano, że to BMW Serii 3 Cabrio. Model nie jest już produkowany, ale nadal jest popularny na rynku wtórnym. Pada też konkret: ceny takich aut zaczynają się od około 45 tys. zł, a za zadbane egzemplarze trzeba zapłacić nawet dwukrotnie więcej.
Zobacz także:
- Na ten moment córka Macudzińskiej czekała od dawna. Fani ruszyli z gratulacjami
- Nie uwierzycie, co Izabela Macudzińska kupiła córce na 18. urodziny. Wygadała się przed kamerą
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.