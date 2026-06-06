Doda kolejny raz rozgrzała festiwal w Opolu. Tak prezentowała się na scenie
Doda wystąpiła podczas jubileuszu Bogdana Olewicza w Opolu. Na scenie zaprezentowała nie tylko głos, ale charakterystyczne dla siebie show. Stylizacja z pierwszego dnia wywołała zamieszanie. Jak było tym razem? "Zapnijcie pasy hejterzy i śliniaki, bo się zaplujecie dzisiaj przed ekranem, jak zobaczycie mój kostium" - zapowiadała artystka. Jak było? Zobaczcie zdjęcia.
Doda była gwiazdą 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To był jej drugi występ podczas tego wydarzenia. Trzeciego dnia wystąpiła podczas wzruszającego koncertu "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza". Oto jak się prezentowała.
Opole 2026: Doda podczas jubileuszu Bogdana Olewicza
Doda zaprezentowała swoją interpretację utworu "Na na" Lady Pank, do którego słowa napisał Bogdan Olewicz, który podczas trzeciego dnia festiwalu obchodził swój jubileusz. Na scenie wystąpiła też wraz z Jackiem Królikiem, który zaprezentował swoją gitarową solówkę.
Doda kolejny raz zachwyciła nie tylko swoim mocnym głosem, ale również aspektem wizualnym na scenie. Wystąpiła wraz z tancerzami, rozgrzewając Opolską publiczność do czerwoności. Nie brakowało nie tylko choreografii ale również pirotechniki. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.
Opole 2026: Odważna stylizacja Dody
Dwa dni temu Doda otworzyła festiwal w Opolu, a jej ekstrawagancka kreacja projektu Roberta Czerwika wzbudziła emocje w sieci. Artystka nie zamierzała się tym przejmować, a kilka godzin przed swoim kolejnym występem na festiwalu w Opolu, zwróciła się do internautów:
Kochani, zapnijcie pasy hejterzy i śliniaki, bo się zaplujecie dzisiaj przed ekranem, jak zobaczycie mój kostium.
Podczas koncertu "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza", Doda zaprezentowała się w kusej stylizacji, której bazą były zdobne stanik oraz majtki z wysokim stanem. Całość dopełniały nogawki, stylizowane na pończochy, których przezroczysty materiał tylko podkreślał figurę piosenkarki. Na głowie miała czarną chustę.
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