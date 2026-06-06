Doda była gwiazdą 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To był jej drugi występ podczas tego wydarzenia. Trzeciego dnia wystąpiła podczas wzruszającego koncertu "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza". Oto jak się prezentowała.

Opole 2026: Doda podczas jubileuszu Bogdana Olewicza

Doda zaprezentowała swoją interpretację utworu "Na na" Lady Pank, do którego słowa napisał Bogdan Olewicz, który podczas trzeciego dnia festiwalu obchodził swój jubileusz. Na scenie wystąpiła też wraz z Jackiem Królikiem, który zaprezentował swoją gitarową solówkę.

Doda kolejny raz zachwyciła nie tylko swoim mocnym głosem, ale również aspektem wizualnym na scenie. Wystąpiła wraz z tancerzami, rozgrzewając Opolską publiczność do czerwoności. Nie brakowało nie tylko choreografii ale również pirotechniki. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

Opole 2026: Odważna stylizacja Dody

Dwa dni temu Doda otworzyła festiwal w Opolu, a jej ekstrawagancka kreacja projektu Roberta Czerwika wzbudziła emocje w sieci. Artystka nie zamierzała się tym przejmować, a kilka godzin przed swoim kolejnym występem na festiwalu w Opolu, zwróciła się do internautów:

Kochani, zapnijcie pasy hejterzy i śliniaki, bo się zaplujecie dzisiaj przed ekranem, jak zobaczycie mój kostium.

Podczas koncertu "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza", Doda zaprezentowała się w kusej stylizacji, której bazą były zdobne stanik oraz majtki z wysokim stanem. Całość dopełniały nogawki, stylizowane na pończochy, których przezroczysty materiał tylko podkreślał figurę piosenkarki. Na głowie miała czarną chustę.

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fot. Mieszko Piętka, Paweł Wrzecion/AKPA

fot. Mieszko Piętka, Paweł Wrzecion/AKPA

fot. Mieszko Piętka, Paweł Wrzecion/AKPA

fot. Mieszko Piętka, Paweł Wrzecion/AKPA

fot. Mieszko Piętka, Paweł Wrzecion/AKPA

fot. Mieszko Piętka, Paweł Wrzecion/AKPA

fot. Mieszko Piętka, Paweł Wrzecion/AKPA

fot. Mieszko Piętka, Paweł Wrzecion/AKPA

fot. Mieszko Piętka, Paweł Wrzecion/AKPA