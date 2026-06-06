Doda zaznaczyła swoją obecność w Opolu nie tylko na scenie festiwalu. Dzień po koncercie "Debiutów", podczas którego także wystąpiła na scenie otwierając cały festiwal, odwiedziła schronisko dla bezdomnych zwierząt, gdzie wraz z fanami pomogła w opiece nad psami. Z kolei dziś udzielała wywiadów i spotkała się ze swoimi odbiorcami. Tego dnia również ją czekała niespodzianka.

Doda odwiedziła schronisko w Opolu

Doda jest jedną z gwiazd 63. KFPP w Opolu. Podczas swojej wizyty w mieście poświęca swój czas nie tylko przygotowaniom do występów, ale także działalności charytatywnej. I tym razem znalazła czas, by odwiedzić jedno z opolskich schronisk dla bezdomnych zwierząt. Zachęcając do tego samego swoich fanów, wyprowadziła na spacer psy. Jej gest komentował prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski:

Doda wczoraj oczarowała publiczność w Amfiteatrze, a dziś odwiedziła schronisko w Opolu. To była niezwykle sympatyczna wizyta, podczas której padło wiele bardzo miłych słów pod adresem naszego schroniska, a także pracowników i wolontariuszy mówił w piątek w rozmowie z NTO.

Nie od dziś wiadomo, że Doda ma wielkie serce dla zwierząt, a Polacy mogli się dobrze przekonać o tym szczególnie w tym roku, kiedy nie tylko zdecydowała się pomóc w ratowaniu psów przed mrozem ale także konsekwentnie zareagowała na ich okrutną sytuację w schroniskach. Doda nie tylko walczyła o zamknięcia patoschronisk, ale także postanowiła zostać "głosem zwierząt" podczas komisji nadzwyczajnych ds. ochrony zwierząt w Sejmie. Interweniowała u ministra sprawiedliwości a także samej pary prezydenckiej. Niedawno wraz z innymi zwierzolubami mogła odetchnąć z ulgą, gdy okazało się, Sejm przyjął zakaz trzymania psów i kotów na łańcuchach.

Niespodzianka dla Dody w Opolu

Doda otworzyła festiwal w Opolu, występując z piosenką "Czas nas uczy pogody" z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej. Fani będą mieli okazję zobaczyć artystkę na scenie ponownie, podczas koncertu "Autobiografia. Jubileusz Bogdana Olewicza". Zanim jednak rozpoczął się trzeci dzień festiwalu na scenie, Doda udzielała wywiadów, gdzie kolejny raz wypowiedziała się na temat emerytur artystów i pomocy finansowej, a także spotkała się ze swoimi fanami. Podczas spotkania towarzyszyły jej dwa pieski. Do sieci trafiły zdjęcia z wydarzenia.

Nie brakowało również niespodzianek dla samej artystki. W Opolu Doda otrzymała Złotą Płytę za singiel ''Pamiętnik''. Nie ukrywała zaskoczenia i radości.

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