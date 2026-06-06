Marina Łuczenko‑Szczęsna i Wojciech Szczęsny nie ograniczyli się w tym roku do symbolicznych życzeń. Po tym, jak 21 maja zaznaczyli w mediach społecznościowych swoją 10. rocznicę ślubu, w piątek 5 czerwca 2026 r. przenieśli świętowanie do Warszawy i urządzili duże przyjęcie dla bliskich. Efekt? Jedna noc, jeden kolor przewodni i lista gości, która wygląda jak miks sportowej reprezentacji i show‑biznesowej pierwszej ligi.

Huczne 10-lecie ślubu Szczęsnych

Tym razem wszystko było jasne już na starcie: obowiązywał biały dress code. W bieli pojawiali się kolejni zaproszeni, od piłkarzy po osoby związane z branżą rozrywkową i internetem. Para gospodarzy poprosiła też o coś, co mocno wyróżniło to wydarzenie na tle klasycznych jubileuszy: zamiast tradycyjnych upominków goście mieli rozważyć przeznaczenie pieniędzy na cele charytatywne.

Marina i Wojciech Szczęsny podzielili się również krótkim filmikiem ze swojego pięknego dnia.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Szczęśni świętowali w Muzeum Historii Polskiej w Warszawie. Już przed budynkiem czekał dopracowany detal, który od razu ustawiał klimat imprezy: samochód udekorowany kwiatami z napisem „Marina & Wojtek. 10th anniversary”. A chwilę później kolejna niespodzianka, która zrobiła największe „wow” na scenie wystąpiła sama Marina a także goście specjalni: James Arthur, Anne‑Marie i Nothing But Thieves, a mikrofon przejął również Mata.

Lista gości wyglądała jak czerwony dywan

Na sali pojawili się m.in. Anna i Robert Lewandowscy, Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat, Arkadiusz Milik i Agata Sieramska oraz Jan Bednarek z żoną Julią. Nie zabrakło też nazwisk z show‑biznesu: Zofia Zborowska‑Wrona i Andrzej Wrona, Julia Wieniawa, Maffashion, Karolina Pisarek‑Salla i Roger Salla, Paulina Krupińska, Roksana Węgiel i Kevin Mglej, Jessica Mercedes, Katarzyna Zielińska z mężem czy Magdalena Lamparska z Bartoszem Osumkiem. Wśród obecnych nie zabrakło także Fagaty i Natalisy, które również dały koncert. Zobaczcie kilka zdjęć z wydarzenia.

Zobacz także:

fot. Instagram @marina_official

fot. Instagram @annalewandowska

fot. Instagram @annalewandowska

fot. Instagram @katarzynazielinska

Instagram @roxie_wegiel

Instagram @roxie_wegiel

fot. Instagram @roxie_wegiel

fot. Instagram @roxie_wegiel

fot. Instagram @juliawieniawa

fot. Instagram @kujawakacper

fot. Instagram @roxie_wegiel