Zakaz sprzedaży alkoholu w Polsce z powodu pandemii koronawirusa? Ważny komunikat WHO

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) namawia do ograniczania spożywania alkoholu w związku z pandemią koronawirusa. Dlaczego? Wbrew panującemu przekonaniu alkohol wcale nie pomaga w walce z koronawirusem, jest wręcz przeciwnie. Alkohol osłabia nasz układ odpornościowy, stąd apel WHO o ograniczenie spożycia alkoholu w najnowszym komunikacie:

Alkohol jest spożywany w nadmiernych ilościach w regionie europejskim i zostawia zbyt wiele ofiar. Podczas pandemii COVID-19 powinniśmy na poważnie zadać sobie pytanie, jakie ryzyko stwarzamy, pozostawiając ludzi w izolacji z substancją tak szkodliwą – podkreśliła Carina Ferreira-Borges, odpowiedzialna w WHO za politykę antyalkoholową i antynarkotykową.

WHO dodaje również w swoim komunikacie, że alkohol zwiększa również ryzyko wypadków, kontuzji, oraz może wywoływać przemoc. Może spowodować również poważne zatrucia w przypadku nadmiernego spożycia. Alkohol przyczynia się również do problemów zdrowia psychicznego i agresji wobec domowników.

WHO zachęca wprost rządzących do wprowadzania ograniczeń w zakresie spożywania alkoholu przez obywateli. W komunikacie możemy przeczytać, że "wszystkie przepisy ograniczające dostęp do alkoholu powinny zostać utrzymane, a inne - zaostrzone".

Przypomnijmy, że pierwsze próby ograniczenia dostępu do alkoholu wprowadzono w departamencie Aisne we Francji. Jednak wskutek protestów zakaz tez został zniesiony już po 24 godzinach.

A wy co sądzicie - czy podczas pandemii koronawirusa sprzedaż alkoholu powinna zostać ograniczona, a może nawet całkowicie zakazana? Czy w Polsce taki pomysł by się sprawdził?