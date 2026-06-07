Halejcio szykuje się do ślubu. Jej partner wygadał się o intercyzie

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski szykują się do hucznego ślubu. W opublikowanej na początku czerwca rozmowie para przyznała, że jeszcze przed ślubem zdecydowała się na formalne zabezpieczenie spraw majątkowych. Chodzi nie tylko o samą rozdzielność, ale też o uporządkowanie własności związanej z domem podczas wizyty u notariusza.

Oskar Wojciechowski o pieniądzach przed ślubem z Klaudią Halejcio

Oskar Wojciechowski rzadko pokazuje się w medialnym świetle, ale tym razem zdecydował się powiedzieć wprost, jak podchodzi do finansów w związku. Zwrócił uwagę, że to właśnie kwestie pieniężne potrafią rozgrzać emocje w małżeństwach bardziej niż jakiekolwiek plotki o zdradach. W jego optyce wejście w małżeństwo bez wcześniejszego ustalenia zasad bywa dla wielu osób zaskoczeniem, bo część konsekwencji pojawia się automatycznie.

Para potwierdziła, że podpisała intercyzę i świadomie rozdzieliła to, co prywatne i finansowe, jeszcze zanim formalnie zostaną małżeństwem. Dla nich to porządek, który ma uspokajać, a nie dzielić.

Nasza rozmowa o pieniądzach to jest jak rozmowa przy kolacji. To są ciężkie różne tematy i bardzo trudne, ale jeśli ty te tematy trudne zamiatasz pod dywan, to prędzej czy później to się musi wylać. (...) Ludzie sobie nie zdają sprawy, że wchodząc w małżeństwo, nagle się dzieją rzeczy. Oni w ogóle o tym nie myślą... Brak rozdzielności majątkowej i to, że z automatu to wchodzi, dla mnie to w ogóle powinno być na odwrót powiedział Wojciechowski.

Warto przypomnieć, że dziś fani żyją już nadchodzącym ślubem milionera i celebrytki. Niedawno Klaudia Halejcio pokazała kadry z wieczoru panieńskiego.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski byli u notariusza

Kontekst nie jest przypadkowy, bo Klaudia Halejcio od tygodni pokazuje, że odliczanie do ślubu trwa. Niedawno relacjonowała wieczór panieński spędzony w gronie przyjaciółek na luksusowym wycieczkowcu pływającym po Morzu Śródziemnym, więc emocje wokół przygotowań są wyraźnie podkręcone. Do tego dochodzi fakt, że para planuje ślub po sześciu latach związku, a więc po czasie, w którym wiele rzeczy zdążyło się już między nimi ułożyć.

W tle przewija się jeszcze jeden element, który od dawna rozpala wyobraźnię fanek i obserwatorek show-biznesu: styl życia oraz nieruchomość, w której mieszkają. Para żyje w podwarszawskiej willi, której wartość kilka lat temu szacowano na około 12 mln zł. Okazało się, że wszystko zostało już formalnie ustalone.

My wszystkie sprawy, jak sprawy domu, własności itd., mimo że się kochamy najbardziej na świecie, mamy uporządkowane w sposób formalny od notariusza, nawet nie będąc w związku małżeńskim. O to trzeba zadbać, koniec kropka wyjaśnił Oskar Wojciechowski.

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