Wyzwanie na TikToku skończyło się tragedią. Nie żyje 13-letni chłopiec

Michał Wójcik, którego z pewnością wszyscy doskonale znają z kabaretu "Ani Mru-Mru" opublikował w sieci poruszające nagranie, w którym prosi o pomoc dla swojej partnerki. Niestety, okazuje się, że ukochana Michała Wójcika zmaga się z nowotworem. Kabareciarz w krótkim filmie zwrócił się do internautów z prośbą o wsparcie finansowe leczenia Jani. Pieniądze ze zbiórki zostaną przekazane na leczenie partnerki Michała Wójcika. Internauci ruszyli z pomocą! Dramat Michała Wójcika z "Ani Mru-Mru" Zaledwie kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym koledzy z "Ani Mru-Mru" informują o dramacie Michała Wójcika. Okazało się wówczas, że partnerka kabareciarza walczy z ciężką chorobą, a w sieci trwa zbiórka na jej leczenie. Kochani ! Pomagamy !!!! Tym razem Michałowi.... Jani ciężko choruje, ale wierzymy, że wspólnymi siłami pokonamy to gówno !!! Jesteście z nami ??? Każda złotówka może czynić cuda 👊❤️👊- czytamy na Facebooku. Pod wpisem udostępniono link do zbiórki na stronie pomagam.pl to właśnie tam Michał Wójcik w poruszającym nagranie prosi internautów o pomoc finansową. Partnerka kabareciarza potrzebuje 150 tysięcy złotych na leczenie i pobyt w klinice. Kochani, całe życie pomagałem dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała, ma raka- ale rak to nie wyrok i chcemy podjąć z nim walkę. Dziś proszę was o pomoc o fundusze na pobyt Jani w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz- mówi Michał Wójcik. Moc internetu jest ogromna! Dziś, po kilku dniach zbiórki okazuje się, że udało się już zebrać całą sumę! (Link do zbiórki TUTAJ ) Partnerce Michała Wójcika życzymy dużo...