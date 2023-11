Chciałbyś pojeździć z Martą Manowską na rowerze, a potem zjeść w jej towarzystwie obiad? Teraz to możliwe, bowiem można wylicytować przejażdżkę z gwiazdą "Rolnik szuka żony"! Pieniądze z aukcji zostaną zaś przeznaczone na organizację zawodów sportowych dla dzieci w trakcie leczenia nowotworowego. Dlaczego Marta zgodziła się wesprzeć taką aukcję?

Sport to zdrowie. A zdrowiem warto się dzielić z tymi którzy najbardziej go potrzebują. Onko Olimpiada to wspaniała inicjatywa. W sierpniu będziemy tam wszyscy razem. A na razie pokręćmy kołem dla dzieciaków! Dla ich uśmiechu! - mówi nam Marta.