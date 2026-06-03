12-letnia Helena Myszkowska, córka Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego, po raz pierwszy odezwała się publicznie w krótkim nagraniu przygotowanym w związku z rozpoczęciem leczenia ortodontycznego. Materiał pojawił się 3 czerwca 2026 roku na profilu zaprzyjaźnionej kliniki. Nastolatka opowiedziała, co czuła przed założeniem aparatu, czego spodziewa się po zmianie uśmiechu i pokazała, jak prezentuje się klasyczny aparat na jej zębach.

Tak wygląda dziś córka Justyny Steczkowskiej

Debiut Heleny, córki Justyny Steczkowskiej, nie miał czerwonego dywanu ani wielkiej sceny, ale i tak przyciągnął uwagę. Zamiast klasycznego wejścia w show-biznes postawiła na coś codziennego i bardzo zrozumiałego: rozmowę o aparacie, stresie przed zmianą i cierpliwości, której wymaga takie leczenie. W nagraniu wyraźnie wybrzmiało, że to dla niej ważny krok, a nie tylko chwilowa ciekawostka.

Chociaż mała Helenka wystąpiła z mamą przed laty na okładce "Gali", to Justyna Steczkowska to tej pory starała się trzymać córkę z daleka od mediów. Jej udział w rolce kliniki dentystycznej jednak został szybko dostrzeżony:

Piękna jak mamusia

Cudowna i śliczna piszą internauci.

Metamorfoza córki Justyny Steczkowskiej

Helena nie ukrywała, że przed nią proces rozpisany na dłuższy czas. Wprost wskazała, że myśli o efekcie po około dwóch latach noszenia aparatu. Podkreśliła też, że do decyzji dojrzewała, obserwując rezultaty u najbliższych, którzy wcześniej leczyli się w tym samym miejscu. Wymieniła m.in. Leona, Stanisława oraz rodziców, zaznaczając, że to właśnie ich uśmiechy były dla niej najmocniejszą motywacją. Na końcu materiału pokazano też, jak klasyczny aparat wygląda już na jej zębach.

Helena jest najmłodszym dzieckiem Justyny Steczkowskiej. Artystka poślubiła Macieja Myszkowskiego w 2000 roku, a razem mają troje dzieci: Leona, Stanisława i Helenę. Choć córka pojawiła się z mamą na okładce „Gali” jako kilkumiesięczne niemowlę w 2015 roku, dopiero teraz zrobiła swój pierwszy, samodzielny krok w stronę świata mediów.

W rodzinie już wcześniej było głośno o braciach. Leon Myszkowski zaczynał jako bloger kulinarny i autor „Kuchni Leona”, a później związał się z muzyką elektroniczną jako DJ. Został też menedżerem mamy i w ubiegłym roku zaręczył się z wieloletnią partnerką. Stanisław skończył technikum w 2024 roku i rozważa dalszą edukację w obszarze żywienia, bo interesuje się gotowaniem.

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