Publiczny spór Dody i Michała Pańszczyka znów nabrał tempa 31 maja 2026 roku, gdy po głośnym wywiadzie reżysera w podcaście "Matcha Talks" wokalistka zabrała głos. Jak tym razem zareagowała na medialną zaczepkę artysty?

Michał Pańszczyk o współpracy z Dodą

Michał Pańszczyk, który współpracował z z Dodą w roli reżysera przy trasie "Aquaria Tour", opowiedział o kulisach ich relacji i tworzenia całego przedsięwzięcia, nie szczędząc też tych gorzkich sytuacji. Jak wskazał w programie "Matcha Talks", choć na finałowym koncercie dostał on specjalne podziękowania od Dody, w kolejnych miesiącach ich relacja nie była już tak serdeczna.

Na finalnym koncercie Doda ze sceny dziękowała mi jako jedynemu reżyserowi w jej karierze, który ją słuchał i spełnił jej marzenie. Miesiąc później w mediach już nie byłem nazywany reżyserem, tylko ona sama określała się mianem reżyserki mówił Pańszczyk.

W dalszej części rozmowy reżyser z jednej strony podkreślał talent i potencjał Dody do wielkich, widowiskowych projektów, z drugiej uderzył w jej styl działania, nazywając go skrajnie oceniającym i trudnym we współpracy.

Jest tak egotyczna, tak arogancka, tak bardzo zadufana w sobie, tak bardzo oceniająca wszystko w sposób bezwzględny. I zwalająca winę na wszystkich, tylko nie na siebie opisywał Dodę Michał Pańszczyk.

Pańszczyk opowiedział też o momencie, w którym ich kontakt miał wyraźnie się pogorszyć po tym, jak odmówił realizacji teledysku bez zaliczki. Według jego relacji później miało dochodzić do umniejszania jego roli i zasługom przy trasie. Jak na kolejną negatywną opinię od Pańszczyka zareagowała Doda?

Doda reaguje na słowa Michała Pańszczyka

Doda odniosła się do krytyki wymierzonej w jej stronę w dość charakterystyczny i oryginalny sposób. Przytoczyła prywatną wiadomość SMS, którą otrzymała od Michała Pańszczyka.

Przeszłaś transformację, która zasługuje na pochwałę. Oni stoją rozwojowo w miejscu, trzymają się żali i karmią się nienawiścią. Dowodów na twoją przemianę jest masę. Oni mają swoje żale, bo nie rozumieją, że tylko odpuszczenie daje ulgę. Trzymam kciuki za ciebie, żebyś jednak potrafiła być ponad to i już absolutnie nie reagować na ich gniew brzmiał SMS Pańszczyka do Dody.

Doda napisała do tego tekstu jedynie krótką pointę, zapowiadając, że zastosuje się do rady, którą wcześniej dostała od reżysera:

I zrobię to, co sam mi kiedyś poradził w wiadomości - nie reaguję na gniew innych podsumowała Doda.

Artystka postawiła jednak na dużo bardziej rozbudowany komentarz w sprawie innego polskiego twórcy. Doda uderzyła w Skolima po głośnej wypowiedzi ws. emerytur artystów.

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